Gelados em Lisboa e jazz em Sintra: 10 propostas para o fim de semana

O fim de semana traz artes performativas a Sines, concertos em Lisboa e em Sintra, e um festival gastronómico na Amadora.

1. Se estiver por Sines, aproveite o fim de semana para visitar a 7ª edição da M. A. R. Mostra de Artes de Rua, organizada pelo Teatro do Mar e dedicada às artes performativas de rua. A partir desta sexta-feira, 12, e até domingo, 14, o convite é para conhecer 20 projetos artísticos de nove países diferentes (Portugal, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Bélgica, Finlândia, Reino Unido e Japão), que se traduzem em atuações de circo, teatro, dança, instalações artísticas e jogos interativos. Esta sexta-feira, a programação começa às 18h30, no Largo Poeta Bocage, com a apresentação do espetáculo de circo High Tea (With a Twist), produzido pela companhia feminina Levantes Dance Theatre. Os espetáculos decorrem em espaços públicos da cidade e a entrada é livre.

2. Na capital, o fim de semana vai ser preenchido por propostas gastronómicas. No sábado, a Esplanada Príncipe Real acolhe a pizzaria Lupita. A partir das 17h, vão estar disponíveis três variedades de pizzettas (versão mini das pizzas da Lupita) por €8,50, duas delas com sabores conhecidos: o la tomatina, com tomate, burrata, grana padano, alho e orégãos; e o pepperoni, com tomate, mozarela, queijo Viso, pepperoni, pickles de jalapeño e mel. Um terceiro sabor vai ser mantido em segredo até ao dia do evento.

3. Para os amantes de gelados artesanais também há boas notícias: a gelataria Brera, inspirada no bairro de Milão com o mesmo nome, abriu recentemente na Rua Áurea. A ementa junta mais de 25 sabores, incluindo pistácio, mascarpone com amarena e caramelo salgado. Os gelados estão disponíveis em copo e em cone, e os preços variam entre €3,50 e €5,50.



A gelataria Brera acaba de abrir em Lisboa DR

4. Ainda em Lisboa, acontece este fim de semana o FLIFA 2025 – Festa do Livro Independente no Mercado de Arroios. Entre 12 e 14 de setembro, o evento reúne mais de uma centena de editoras e livrarias independentes, que além de marcarem presença na feira também vão organizar atividades. A programação inclui oficinas para crianças com a escritora Yara Kono (editora Planeta Tangerina) e com o ilustrador André Letria (editora Pato Lógico); leituras encenadas pelos Artistas Unidos e uma oficina de tipografia organizada pela Oficina do Cego. As portas abrem hoje às 17h e a entrada é livre.

5. O festival Jazz em Monserrate regressa hoje ao Parque de Monserrate, em Sintra, com uma programação que “celebra o cruzamento do jazz com outras expressões artísticas e musicais”. O grupo Maria Carvalho “Margem”, que revisita a música de José Mário Branco “à luz do jazz contemporâneo”, abre as festividades com um concerto agendado para hoje às 19h. No sábado, o alinhamento inclui um concerto do violinista britânico Dominic Ingham e, no domingo, é a vez da cantora Maria João subir a palco. Os bilhetes diários custam €15.



O festival Jazz em Monserrate regressa este fim de semana a Sintra DR

6. No sábado, a editora discográfica independente e promotora de concertos portuguesa Lovers & Lollypop vai celebrar o vigésimo aniversário com uma festa nas Piscinas Municipais de Barcelos. A partir das 14h e até às 20h, a música fica a cargo de bandas e artistas como Lobster, Cremalheira do Apocalipse, Hetta e La Família Gitana. Os bilhetes custam €20.

7. A banda brasileira BaianaSystem formou-se em Salvador da Bahia e é conhecida por misturar géneros como o samba, o reggae e a eletrónica. Esta sexta-feira, 12, o grupo vai atuar no Hard Club, no Porto, e no sábado sobe a palco no festival Pé na Terra, em Almancil. No domingo passa ainda pelo Monsantos Open Air, em Lisboa.

8. Se ainda não sabe o que fazer com os miúdos no fim de semana, sugerimos-lhe a peça de teatro O Dia Não, em cena a partir deste sábado no LU.CA - Teatro Luís de Camões, em Lisboa. Com texto e encenação de Catarina Rôlo Salgueiro e Catarina Távora, o espetáculo acompanha a história de Maria Frederica e dos seus amigos, que partem “numa aventura sonora à procura da coragem”. A peça pode ser vista até 21 de setembro e este fim de semana há sessões agendadas para sábado e domingo. Os bilhetes para os adultos custam €7 e para as crianças custam €3.

9. Ali bem perto, na Amadora, o festival gastronómico É Um Encontro começa esta sexta-feira e prolonga-se até domingo. Para celebrar a multiculturalidade da cidade, o evento coloca a gastronomia em destaque. A programação inclui sessões de showcooking com Justa Nobre, Guram Baghdoshvili, Chakall e outros chefs; um mercado com produtos do mundo, concertos e tertúlias. A entrada é livre.

10. A BoCA – Bienal de Artes Contemporâneas desafiou o músico Dino D’Santiago a dirigir uma ópera, que pode ser vista a partir desta sexta-feira e até domingo no CCB, em Lisboa. A partir do texto Serviço Estrangeiro, de Rui Catalão, e com direção musical de Martim Sousa Tavares, Adilson acompanha “a jornada de um homem afrodescendente, nascido em Angola, filho de pais cabo-verdianos, que vive há mais de 40 anos em Portugal — sem nunca ter obtido cidadania portuguesa”. A 19 de setembro, a ópera passa também pelo festival Paraíso, em Braga. Os bilhetes para este fim de semana custam entre €15 e €25.