Já ouviu falar no Rexie, o gato mais expressivo do mundo? Prepare-se, este felino vai levá-lo às lágrimas de tanto rir

A tutora apelidou-o de "Gato Emoji"... e percebemos porquê.

11 de setembro de 2025 às 16:02
Rexxie, o Gato Emoji
Conheça o Rexie, o felino mais expressivo da internet, também conhecido como o “living emoji cat”. Uma estrela felina que conquista corações com cada olhar, cada pose e cada momento de pura fofura. 

