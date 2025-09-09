Sábado – Pense por si

Downton Abbey no cinema e o fim de uma era da televisão

Terceira continuação do sucesso mundial da televisão, Downton Abbey: The Grand Finale estreia-se esta quinta-feira, 11, nas salas de cinema

Pedro Henrique Miranda 09 de setembro de 2025 às 07:00
O elenco de Downton Abbey reunido para o fecho da série
Comecemos pelo óbvio: Downton Abbey é e será por muito tempo um marco na história da televisão global. Com maior ou menor aclamação crítica e dos círculos “sérios” da indústria, o que o título conquistou, que o tornou num fenómeno - o cruzamento entre o formato viciante de novela e os valores de produção e performances de uma série - não deve ser subvalorizado.

Tópicos Celebridades Indústria cinematográfica Série Televisão Mary Crawley The Grand Carson Maggie Smith HBO A New Era
