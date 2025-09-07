Sábado – Pense por si

Música

Os concertos e festivais a não perder em setembro

Em Lisboa, Sintra, Porto, Barcelos, Braga e Guimarães, são muitos os concertos para ver no mês de regresso das férias - alguns dos quais, de entrada livre.

Capa da Sábado Edição 2 a 8 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de setembro
Os concertos e festivais a não perder em setembro
Gonçalo Correia 07 de setembro de 2025 às 10:00
O rapper e cantor americano Post Malone, uma das estrelas pop mais ouvidas do presente, atua a 14 de setembro no Estádio do Restelo, em Lisboa
O rapper e cantor americano Post Malone, uma das estrelas pop mais ouvidas do presente, atua a 14 de setembro no Estádio do Restelo, em Lisboa Amy Harris / Invision / AP

No mês em que muitos portugueses voltam de férias - muitos no início, outros na segunda quinzena -, vai ser possível desanuviar do regresso ao trabalho com música ao vivo. Entre concertos e festivais, trazemos-lhe propostas de várias zonas do País, uma boa parte delas de entrada livre. Já foi buscar a agenda?

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Concerto Festival Música jazz Música Portugal Post Malone Evan Dando Centro Cultural Vila Flor Centro Cultural de Belém Guimarães The Lemonheads Tais Quais B.Leza A Love Supreme BaianaSystem Miguel Ramalho Mariana Ricardo Sérgio Godinho
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Os concertos e festivais a não perder em setembro