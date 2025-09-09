Sábado – Pense por si

Nas mesas de Lisboa e Porto serve-se um novo Japão

Lisboa e Porto continuam a receber a gastronomia nipónica de braços abertos. Crus e cozinhados, fritos e frescos, há muitos pratos a provar nestes novos restaurantes japoneses.

Gonçalo Correia , Pedro Henrique Miranda , Sofia Parissi , Tiago Neto 09 de setembro de 2025 às 23:00
Arroz grelhado, umeboshi e dashi de chá, um dos pratos do Ryoshi
Arroz grelhado, umeboshi e dashi de chá, um dos pratos do Ryoshi Gonçalo F. Santos

Entre inaugurações e cartas renovadas, Lisboa e Porto não pararam de ouvir o crepitar do óleo quente, de ver o arroz habilmente aglomerado chegar à mesa e de levar à boca os mais finos cortes de peixe fresco. Não é de hoje esta conversa: quando em 1543 os portugueses aportaram no Japão, abriram uma rota que a cozinha guardou melhor do que qualquer crónica. Batizada como nanban, esta partilha foi o começo de uma transação que aproximaria os dois países até hoje.

