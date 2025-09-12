Sábado – Pense por si

Se tem peixes em casa, há que cuidar deles com amor e carinho: como manter o aquário saudável para estes pequenos companheiros

Qualidade da água, boa alimentação e limpeza regular são cuidados essenciais.

SÁBADO 12 de setembro de 2025 às 09:40
Como manter o aquário saudável para os seus peixes
Um aquário saudável não se faz apenas com água e peixes. É um ecossistema em miniatura que exige atenção a vários detalhes, desde a qualidade da água até à iluminação, passando pela alimentação certa. E com algumas rotinas simples, vai conseguir transformar o seu aquário num verdadeiro paraíso subaquático.

Leia o artigo na integra no site da .

