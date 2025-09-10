Exposição de arte vai dar uma nova vida ao comboio da Costa de Caparica

Obras de arte de 26 artistas vão estar expostas no Transpraia e disponíveis para venda solidária. O objetivo é voltar a colocar o antigo comboio em circulação.

O Transpraia, comboio que durante décadas percorreu as praias da Costa de Caparica, recebe trabalhos de artistas contemporâneos no Hangar do Transpraia, na Praia da Riviera, entre 11 e 14 de setembro. As obras de arte, que incluem telas e peças de cerâmica, vão estar expostas nas carruagens e disponíveis para venda, com o objetivo de dar uma nova vida ao comboio turístico. Entre 1960 e 2020, o transporte ligou a praia da Costa de Caparica à Fonte da Telha num trajeto de nove quilómetros.

A exposição, intitulada Amigos do Transpraia, é promovida pela Associação dos Amigos do Transpraia e conta com obras de arte dos 26 artistas: AGO, Aka Corleone, Barzolff (Numero 6), Braulio Amado, Cátia Castel-Branco, Dr Bernard, Fetosz, Giulia Giu, Ines Castelo Branco, João Migwel, Kampus, Karla Sutra, Malibu Ninjas, Malcom Wagner, Mckenna Kemp, Michael Wagner, Megan whitehead, Pitanga, Plinio, Sara Gomes, Stevee, Sofia Morais, Vhils, Rui Soares Costa, Pedro Saporiti e PIT. Nos dias 11 e 12, algumas carruagens do Transpraia também vão ser alvo de intervenções artísticas.

Com o intuito de voltar a colocar o comboio em circulação, Gregory Bernard, o novo proprietário do Transpraia, realizou a primeira exposição solidária em maio e a última está agendada para outubro. A entrada é livre e as receitas da venda solidária de obras de arte revertem para a Associação Amigos do Transpraia.