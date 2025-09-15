Sábado – Pense por si

Shopping

Ninebot, uma trotinete que nos leva para o futuro

Novidade da Segway, a Ninebot Max G3 E leva a experiência da trotinete elétrica a um novo nível.

Capa da Sábado Edição 9 a 15 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de setembro
Ninebot, uma trotinete que nos leva para o futuro
Pedro Henrique Miranda 15 de setembro de 2025 às 18:00
Trotinete elétrica Ninebot Max G3 E da Segway eleva experiência de mobilidade
Trotinete elétrica Ninebot Max G3 E da Segway eleva experiência de mobilidade

Há um futuro melhor à espera das nossas cidades, que não é garantido, mas está ao nosso alcance: um futuro com muito menos carros, em que as filas de trânsito dão lugar à fluidez da mobilidade suave, as nuvens de fumo dos tubos de escape ao ar puro e respirável e o pesadelo ruidoso da comuta diária citadina a um conjunto de agradáveis passeios ao ar livre.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Transportes Ciclismo Trânsito G3 Segway Ninebot
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Menu shortcuts

Ninebot, uma trotinete que nos leva para o futuro