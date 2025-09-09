O eco e o perigo do passado, com humor

Sábado – Pense por si

Nascida da crítica política e social, "O Nariz de Cleópatra, Pois Claro!" ganha novo fôlego nas palavras de Cristina Carvalhal. Uma comédia absurda que nos traz o passado e o futuro para questionar o presente, em cena desta sexta-feira, 12, a 5 de outubro.

Tiago Neto 09 de setembro de 2025 às 22:59
A peça, escrita em 1962, foi trazida ao presente por Cristina Carvalhal
A peça, escrita em 1962, foi trazida ao presente por Cristina Carvalhal

Há obras que atravessam décadas como uma ferida incapaz de sarar. Escritas em tempos sombrios, de dúvida e de medo e de silêncio, ganham nova vida quando a História insiste em repetir-se. E ela repete-se: cíclica, inevitável, tende a engolir o presente em todas as suas formas sem memória que nos salve. Ou assim parece. Mas se assim o é com a História, também o é com os textos de redenção e a conjuntura da qual brotam.

