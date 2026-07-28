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"Playback", um filme para trazer Carlos Paião ao presente

No filme, que chega aos cinemas a 6 de agosto, procura-se o homem para lá da memória. Falámos com o realizador Sérgio Graciano e com Paulo Furtado, que recriou as canções do autor de "Pó de Arroz".

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'Playback', um filme para trazer Carlos Paião ao presente
Tiago Neto 28 de julho de 2026 às 07:00
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Sérgio Graciano escolheu contar a história da relação entre Paião e Zaida Cardoso
Sérgio Graciano escolheu contar a história da relação entre Paião e Zaida Cardoso Filipe Feio

Carlos Paião morreu aos 30 anos, numa estrada, a caminho de um concerto em Penalva do Castelo. Corria o verão de 1988, o penúltimo ano de uma década em que o médico e músico se afirmara como um dos mais destacados cantores e sobretudo compositores da sua geração. Ficaram as dúvidas: o que poderia ter sido, até onde poderia ter chegado, em que posto estaria hoje no panteão da canção em português.

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Tópicos Canção Nova Música músicas músico Carlos Paião Sérgio Graciano Lisboa Penalva do Castelo Portugal
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