Novos filmes de Basil da Cunha e Edgar Pêra selecionados para Festival de cinema de Locarno

"Jacaré", do realizador luso-suíço Basil da Cunha, integra a secção de competição internacional do festival, enquanto "Guerrilha do Asfalto", de Edgar Pêra, será exibido fora da competição oficial.

O cineasta Basil da Cunha vai regressar a Locarno - onde já apresentou "Manga d'Terra" (2023) e "O fim do mundo" (2019) - com "Jacaré"

O cineasta Basil da Cunha vai regressar a Locarno - onde já apresentou "Manga d'Terra" (2023) e "O fim do mundo" (2019) - com "Jacaré" Bruno Colaço/Correio da Manhã

Os filmes "Jacaré", de Basil da Cunha, e "Guerrilha no Asfalto", de Edgar Pêra, foram selecionados para o 79.º Festival de Cinema de Locarno, em agosto na Suíça, foi hoje anunciado.

Na conferência de imprensa, a direção do festival revelou que "Jacaré", do realizador luso-suíço Basil da Cunha, integra a competição internacional, enquanto "Guerrilha do Asfalto", de Edgar Pêra, estará fora de competição, sendo um regresso do cinema de ambos ao festival suíço.

A 79.ª edição do Festival de Cinema de Locarno está marcada de 05 a 15 de agosto.

"Jacaré" é apresentado pelo realizador Basil da Cunha como um filme de género, "no encontro entre a 'blaxploitation', os policiais americanos dos anos 90 e a música cabo-verdiana dos anos 70", sendo o último que filma na Reboleira, Amadora, território de alguns dos seus filmes anteriores.

"Embora a história parta de um assalto falhado e do desaparecimento de um saco com 180 mil euros, o verdadeiro motor do filme são as pessoas que gravitam à volta desse acontecimento. [...] É um filme coral onde cada personagem representa um fragmento da Reboleira e onde a própria comunidade assume o papel principal", explicou realizador em comunicado.

O filme de Basil da Cunha é uma produção entre Portugal, França e Suíça, juntando-se a "Manga d'Terra" (2023) e "O fim do mundo" (2019), ambos apresentados também em Locarno.

O elenco integra Alexandra Sena, Alexandre Fonseca, Paulo César Lima Fonseca, Nelson Carvalho, Pedro Diniz, Heidir Correia, Carlos Fonseca, Pedro Ferreira, Frederico Lopes, Verónica Lii, Maria Santos, Susana Costa, Ivo Bernardo, Carloto Cotta e Filipe Vargas.

Depois de "Cartas Telepáticas", filme experimental feito com Inteligência Artificial, Edgar Pêra estreia em Locarno "Guerrilha no Asfalto", inspirado no livro "Guerrilha no Asfalto -- As FP-25 e o Tempo Português", de Manuel Ricardo Sousa.

"O filme cruza ficção e acontecimentos reais para revisitar um dos períodos mais conturbados da democracia portuguesa", a propósito da ação do grupo armado Forças Populares 25 de Abril (FP-25) que, nos anos 1980, organizou dezenas de assaltos violentos, atentados e ações consideradas terroristas, que causaram 17 mortes.

De acordo com a distribuidora, "Jacaré" e "Guerrilha do Asfalto" estreiam-se ainda este ano nos cinemas portugueses.

A propósito da programação oficial deste ano, o Festival de Cinema de Locarno já tinha anunciado anteriormente a presença de quatro filmes com produção de países lusófonos na competição.

No concurso internacional da secção Pardi di Domani vai estar, em estreia mundial, o filme "Aurora Borealis", de Valeriya Kim, numa coprodução entre Hungria, Bélgica, Portugal e Cazaquistão.

Já na secção Open Doors, na categoria de longas-metragens, vai acontecer a estreia suíça de "O Profeta", do moçambicano Ique Langa, que teve a sua estreia mundial em Roterdão.

Nas curtas e médias-metragens, vão participar em Locarno os filmes "Submergido", do moçambicano Ariel Añez, e "Time to Change", da angolana Pocas Pascoal, ambos em estreia na Suíça.

Este ano, o festival vai distinguir o realizador norte-americano Darren Aronosfky com o Leopardo de Honra e a atriz Isabella Rossellini com o prémio de Excelência. O produtor islandês Sigurjón Sighvatsson, a atriz Asia Argento, o artista Rick Baker e a atriz Virginie Efira também vão ser distinguidos em Locarno.