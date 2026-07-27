'Odisseia' de Nolan foi partilhado no X durante o fim de semana

Uma cópia pirateada do filme A Odisseia, de Christopher Nolan, foi partilhada no X durante o fim de semana, tendo chegado a milhões de pessoas antes de ser retirado.

A publicação foi feita a 25 de julho, uma semana depois da estreia do filme nos cinemas de todo o mundo, e tornou-se viral. Conseguiu pelo menos três milhões de impressões (não quer dizer que tenha sido visto este número de vezes, apenas que a publicação foi visualizada este número de vezes na plataforma). Ao fim de dois dias, a conta foi suspensa. Na publicação lia-se: "Alguém carregou o filme completo A Odisseia no X. Conseguem acreditar?” e com o filme de 2h45 por baixo (oficialmente o filme tem 2h53, mais oito minutos do que o vídeo que aparecia na publicação).

A produtora Universal garantiu que atuou assim que teve conhecimento da publicação ilegal do filme. “Tomámos conhecimento da publicação não autorizada do filme e iniciámos imediatamente os procedimentos para a sua remoção. Levamos muito a sério as violações de direitos de autor e recorreremos a todas as medidas adequadas para proteger os nossos conteúdos e os nossos direitos de propriedade intelectual”, afirmou o estúdio em comunicado citado pela Variety.

O X tem sido uma plataforma onde o filme tem sido altamente criticado - até porque o dono da rede social, Elon Musk, tem promovido ativamente um boicote ao filme. Um dos principais temas discutidos na sua rede social tem sido a escolha de elenco. O milionário contestou a escolha da atriz Lupita Nyong’o para interpretar Helena de Troia e acusou Nolan de se "ter vendido" à ideologia "woke". Prometeu ainda que iria usar a ferramenta de inteligência artificial Grok para criar uma adaptação “historicamente precisa” da obra de ficção.

A Odisseia é um dos filmes de maior sucesso do ano. Em Portugal, o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) contou mais de 100 mil espectadores nos primeiros quatro dias de exibição, sendo mesmo o filme mais visto do ano, superando o remake em imagem real de Vaiana e os filmes de animação Mínimos e Monstros e Toy Story 5. Mas as bilheteiras internacionais contam já milhões em vendas e o filme ainda nem estreou na China, onde se espera que seja um sucesso.

Só no fim de semana de estreia A Odisseia arrecadou 124,5 milhões de dólares (cerca de 109 milhões de euros) em 3.919 salas de cinema norte-americanas, assinalando a melhor estreia de Nolan desde 2012, ano em que O Cavaleiro das Trevas Renasce faturou 160 milhões de dólares no fim de semana de estreia. No mesmo mercado, fica em terceiro lugar na categoria “maior estreia do ano”, atrás de Toy Story 5 (159 milhões de dólares) e Super Mario Galaxy: O Filme (131 milhões de dólares). Entretanto, o filme já amealhou mais de 600 milhões de dólares (segundo a imprensa especializada a Universal investiu cerca de 250 milhões de dólares na produção de A Odisseia, aos quais se somam aproximadamente 125 milhões gastos em marketing, elevando o investimento total para perto de 375 milhões de dólares).