Videojogos: 30 novidades e sugestões para si, à beira do Natal

Quer ser Guardiola ou Klopp no novo Football Manager, ou pirata dos mares em Sea of Thieves? Os jogos são bons para descontrair do dia a dia. Deixamos-lhe 30 sugestões para (quase) todos os gostos.