Durante a quarentena, António Costa era o portador das más notícias. Quem quereria estar no lugar dele? Dois meses e meio depois, contudo, causou inveja. Na segunda-feira, 18 de maio, o primeiro-ministro saiu de casa. A primeira paragem foi a pastelaria Califa, em Benfica, Lisboa. No final, disse: "Já tinha saudades de tomar um cafezinho nu- ma esplanada." Depois, foi almoçar com um amigo, Ferro Rodrigues, ao Bairro Alto.Se não estivéssemos a falar de uma figura de Estado, diríamos que aproveitou o primeiro dia da segunda fase de desconfinamento para laurear (e comer sopa de peixe, raia e pão de ló). Portanto, fez aquilo que todos queremos fazer: conjugou os verbos sair e comer na mesma frase. Para que faça como ele, vá até estas esplanadas.Junto ao Museu de Arte Antiga (Jardim 9 de Abril, Janelas Verdes, Lisboa) fica uma esplanada que se tornou obrigatória em 2010. O Le Chat tem vista para Alcântara, para o rio e para a Ponte 25 de Abril e um preço mé- dio entre os €15 e os €20, além de uma bela carta de cockails.Do Le Chat, com visão de lince, talvez consiga acenar a um amigo que esteja no Atira-te ao Rio, a esplanada à beira-Tejo junto ao Ginjal, na Margem Sul, a beber uma imperial e comer caracóis. Do lado alfacinha, é possível andar à beira-Tejo, de esplanada em esplanada. Começando em Belém, no cimo do CCB está o TOPO Belém, especialista em cocktails (tal como os seus espaços do Chiado, também já reaberto, ou do Martim Moniz, que reabre a 1 de junho). Em direção ao Oriente, aproveite as espreguiçadeiras do Espaço Espelho d’Água entre sons e receitas de África ou do Brasil.