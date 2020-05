Quatro Casamentos e Um Funeral mas agora em série

O filme que lançou a carreira internacional do argumentista Richard Curtis e fez de Hugh Grant uma estrela mundial é agora uma série de televisão produzida pela plataforma de streaming Hulu (inacessível a partir de Portugal), concebida por Matt Warburton (Os Simpsons) e Mindy Kaling (The Office).Por cá, a série estreou a 19 no canal AMC, que exibirá os restantes nove episódios sempre à terça-feira, às 22h10. E, como em 1994, há novamente uma atriz que se destaca dos restantes no que toca à notoriedade: Nathalie Emmanuel, que foi Missandei em A Guerra dos Tronos e que entretanto se estreou no cinema em 2017 no sétimo capítulo da saga Velocidade Furiosa.Não sendo um remake ou adaptação direta, a série recupera o espírito do filme Quatro Casamentos e Um Funeral - ligeiro, romântico, com tiradas astutas - e das comédias britânicas, que o seu sucesso originou, como Nothing Hill ou O Diário de Bridget Jones (ambas da autoria de Richard Curtis).Quatro Casamentos e Um Funeral, a série, tem como figura central Maya (Nathalie Emmanuel), uma jovem diretora de comunicação da campanha política de um senador de Nova Iorque, que regressa a Londres depois de uns anos nos EUA, para o aniversário da sua amiga Ainsley (Rebecca Rittenhouse). A caminho, no aeroporto, conhece Kash (Nikesh Patel). A ligação é imediata, há química, a magia está no ar, etc. Único problema: ele é o noivo da amiga.Piscadelas de olho ao material original não faltam, como a sequência de fucks exclamados pelas personagens principais nas primeiras cenas, ou um pequeno papel, mais para a frente, reservado a Andie MacDowell.Veja aqui o trailer: