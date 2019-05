Restaurantes de petiscos para depois da praia, sem banhadas

Virado para a ria de Alvor, com vista para os passadiços de madeira sobre os sapais e um porto de pequenos barcos, o Restinga Ria é irmão do Restinga, um restaurante emblemático da praia de Alvor. Aqui servem-se especialmente petiscos - camarões grandes bem temperados, mexilhões com molho de pimentos ou amêijoas à Bulhão Pato. Há cinco anos, começaram a cozinhar-se neste bar os clássicos do outro restaurante, mais antigo - esparguete com amêijoas ou as cataplanas. Em direção ao sotavento algarvio, chega-se ao Caniço, na praia dos Três Irmãos, ainda em Alvor. Na esplanada do piso inferior petisca-se quase com os pés na areia.



A chegar à fronteira, as margens da Ria Formosa marcam-se com as filas omnipresentes para as ostras da Casa da Igreja,em Cacela Velha. Os outros petiscos também vêm da ria, com exceção do chouriço assado, que para isso ainda não há viveiros.



Mais próxima de Lisboa, a Margem Sul do Tejo é a certa para (entre outras coisas) praia ao fim de semana. No centro da Costa de Caparica, Os Carecas não estão virados para a praia, mas são um valoroso desvio da areia para os que procuram um pica-pau como há poucos e um doce especial: pavlova com amêndoas caramelizadas. Já na Charneca de Caparica, o Nana Petiscos tem uma grande esplanada coberta.



Depois do dia passado nas praias da Comporta, o Gervásio é o tasco clássico onde é preciso chegar cedo para comer choco frito, amêijoas ou mesmo caracóis. Mais sofisticado, na praia do Pego, o Sal foi eleito pelos leitores da Condé Nast Traveler o melhor bar de praia do mundo, em 2015. Com vista desafogada para o mar servem-se aqui petiscos mais tradicionais e algumas inovações. Perto, na Carrasqueira, considerem-se o Retiro do Pescador ou O Frango Assado como boas opções.



Rumando a norte, pela costa, em Sintra, qualquer café junto à Praia Grande ou à das Maçãs serve pires de caracóis. Nesta última, há a Petiscaria do Maçãs e aqui caracóis é só para abrir o apetite. Pedem-se ovos rotos, espargos com presunto e a refeição pode ganhar sustento com costeletas de porco ou tomahawk maturados. Já na Praia Grande, o Bar do Fundo é um clássico que foi renovado nos últimos anos e ganhou aquele charme de quem serve sangrias de frutos vermelhos ou ceviche de atum, sem perder de vista as saladinhas de polvo ou uns ovos mexidos com farinheira.



Passando a Foz do Douro e Leça da Palmeira, na Praia das Angeiras, O Filipe serve mariscos ao natural ou à Bulhão Pato. A Barraquinha do Rijo tem este mesmo estilo - de vez em quando há bruxinhas - e para um almoço composto os peixes na grelha são ex-líbris da casa.



Às ondas que dão fome responde-se, porém, com pregos. Pelo menos na praia do Mindelo, no Café do Fernando, onde tudo o que é especialidade da casa vem dentro do pão.

Cometem-se grandes erros no fim de um dia de praia. O corpo está mole do sol e, se tudo correu bem, massacrado pelas ondas, logo, não há paciência para decisões. O que se segue é uma prevenção de más escolhas e da chapada de realidade que é um marisco sem graça ou comida deslavada a terminar um dia de praia. Nos seguintes restaurantes é seguro petiscar depois da praia.Um petisco honesto à beira da praia no Algarve é matéria sensível. Vilamoura é palavra que parece dificultar a missão, mas, nas traseiras da Marina, O Manel é um tasco digno deste nome, sobretudo porque não cobra mais do que o justo. Entra-se na casa forrada a madeira e a benfiquismo e come-se peixe grelhado e marisco de todo o tipo, ao natural e à Bulhão Pato.