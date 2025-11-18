Eduardo Canavez é o vencedor d'O Último a Rir

A final do concurso de comédia da SÁBADO aconteceu esta segunda-feira no Teatro Villaret, em Lisboa.

Eduardo Canavez, de 26 anos, venceu a quarta edição do concurso de stand up comedy da SÁBADO, O Último a Rir, que chegou ao fim esta segunda-feira, 17 de novembro. Em segundo e terceiro lugar ficaram os participantes Rui Esteves e Vasco Mateus.

"Fiquei contente. Fui o primeiro a atuar e é sempre difícil entrar numa sala "a frio", mas acreditei que a minha prestação tinha sido boa", diz à SÁBADO o vencedor, que durante a atuação se focou em temas como os regionalismos e as relações amorosas.

Natural do Porto, Eduardo Canavez é cronista e advogado, e há cerca de um ano decidiu aventurar-se no mundo da stand up comedy . "Percebi que tinha uma inclinação para fazer rir e decidi que queria estudar humor".

A Gala Final d' Último a Rir aconteceu no Teatro Villaret, em Lisboa, e foi apresentada por Luísa Barbosa e Fernando Alvim. Os mentores do concurso, Sofia Bernardo, Marco Horário e Miguel Sete Estacas, também marcaram presença.

"Aquilo que eu faço enquanto mentor é apenas um trabalho de partilha de experiência. Olho para o texto [dos participantes] de outra maneira para descobrir onde podem melhorar," diz à SÁBADO Marco Horácio, que escolheu Eduardo Canavez para integrar a sua equipa de quatro "protegidos", durante as semifinais.

A escolha dos três primeiros lugares ficou a cargo júri, composto por Paulo Oliveira, responsável da BANG Produções (produtora do concurso), a diretora executiva da SÁBADO, Maria Henrique Espada, e os humoristas Nilton e Eduardo Madeira. Os seis finalistas foram avaliados segundo critérios como a qualidade do texto, a originalidade e a interpretação.

"Achei que os concorrentes eram muito equilibrados, todos se destacaram e a reação do público mostrou isso", afirma Maria Henrique Espada. E acrescenta: "Para todos termos liberdade de expressão é necessário que alguns estiquem os limites e o humor faz isso. A stand up comedy é um meio particularmente livre na forma de se exprimir".

Nesta quarta edição, também participaram os três aspirantes a humoristas Ana Cláudia Fernandes, João "Bot" Moreira e David Silva. Os três primeiros lugares receberam prémios monetários no valor de €1000, €500 e €250.