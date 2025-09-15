Sábado – Pense por si

"O Último a Rir": está de regresso o concurso de comédia da SÁBADO

Marco Horácio, Sofia Bernardo e Miguel 7 Estacas voltam como mentores na nova edição do concurso da SÁBADO. As candidaturas já estão abertas.

A 4ª edição do concurso promovido pela SÁBADO volta a apostar nas promessas da comédia portuguesa. Em busca de participantes que tenham vontade de dar a conhecer o seu talento, a iniciativa é dedicada ao stand up comedy e percorre várias cidades portuguesas. As inscrições já estão abertas e decorrem até 30 de setembro de 2025. 

Nesta nova edição, e como já vem sendo habitual, o concurso divide-se em quatro fases: candidaturas, semifinais, mentorias e final. Este ano, regressam também Marco Horácio, Sofia Bernardo e Miguel 7 Estacas, três nomes já conhecidos do público que desempenham a função de mentores. Em cada uma das quatro semifinais - em Guimarães, Vila Nova de Gaia, Tavira e Lisboa - os três mentores vão avaliar as atuações e escolher um semifinalista para integrar a sua equipa. Após a fase de candidaturas, a equipa de produção e da Medialivre vai selecionar 24 semifinalistas. 

No final desta fase, cada mentor terá uma equipa de quatro protegidos, seguindo-se a fase de mentorias, entre 27 e 31 de outubro, em Lisboa. Os mentores vão escolher apenas dois elementos para atuar na grande final, que vai decorrer ao vivo em Lisboa, com data e local ainda por anunciar. Nesse dia, cada um dos seis aspirantes a humorista terá sete minutos para mostrar ao júri o seu talento. Critérios como a originalidade, a qualidade de texto e a capacidade de interpretação vão ser determinantes para a escolha dos três primeiros lugares. 

As candidaturas devem ser feitas no , através da submissão de uma atuação original de stand up comedy, filmada em vídeo, com um máximo de três minutos e em língua portuguesa. O primeiro classificado receberá um prémio de €1000, o segundo lugar será premiado com €500, e o terceiro receberá €250. Nas edições anteriores, em 2022, 2023 e 2024, venceram os concorrentes Dagu, Sérgio Lopes e João Dias.

