'O Último a Rir': está de regresso o concurso de comédia da SÁBADO

A 4ª edição do concurso promovido pela SÁBADO volta a apostar nas promessas da comédia portuguesa. Em busca de participantes que tenham vontade de dar a conhecer o seu talento, a iniciativa é dedicada ao stand up comedy e percorre várias cidades portuguesas. As inscrições já estão abertas e decorrem até 30 de setembro de 2025.

Nesta nova edição, e como já vem sendo habitual, o concurso divide-se em quatro fases: candidaturas, semifinais, mentorias e final. Este ano, regressam também Marco Horácio, Sofia Bernardo e Miguel 7 Estacas, três nomes já conhecidos do público que desempenham a função de mentores. Em cada uma das quatro semifinais - em Guimarães, Vila Nova de Gaia, Tavira e Lisboa - os três mentores vão avaliar as atuações e escolher um semifinalista para integrar a sua equipa. Após a fase de candidaturas, a equipa de produção e da Medialivre vai selecionar 24 semifinalistas.

No final desta fase, cada mentor terá uma equipa de quatro protegidos, seguindo-se a fase de mentorias, entre 27 e 31 de outubro, em Lisboa. Os mentores vão escolher apenas dois elementos para atuar na grande final, que vai decorrer ao vivo em Lisboa, com data e local ainda por anunciar. Nesse dia, cada um dos seis aspirantes a humorista terá sete minutos para mostrar ao júri o seu talento. Critérios como a originalidade, a qualidade de texto e a capacidade de interpretação vão ser determinantes para a escolha dos três primeiros lugares.

As candidaturas devem ser feitas no site, através da submissão de uma atuação original de stand up comedy, filmada em vídeo, com um máximo de três minutos e em língua portuguesa. O primeiro classificado receberá um prémio de €1000, o segundo lugar será premiado com €500, e o terceiro receberá €250. Nas edições anteriores, em 2022, 2023 e 2024, venceram os concorrentes Dagu, Sérgio Lopes e João Dias.