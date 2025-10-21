'O Último a Rir': A magia das mentorias

Os mentores vão marcar presença na gala final para apoiar os finalistas, mas a decisão cabe ao júriDR
O que é preciso para ter sucesso no mundo da stand-up comedy? É precisamente isso que os concorrentes do concurso promovido pela SÁBADOO Último a Rir vão descobrir durante a próxima semana. Depois das semifinais em Guimarães, Vila Nova de Gaia e Tavira, a segunda fase do concurso termina esta quinta-feira, 23 de outubro, em Lisboa.
A busca pelo novo leque de aspirantes a humoristas fica assim concluída e a quarta edição d’O Último a Rir entra agora na terceira e penúltima fase: as mentorias. Marco Horácio, Sofia Bernardo e Miguel Sete Estacas, os mentores do concurso, foram desafiados a escolher um candidato por semifinal para integrar a sua equipa de “protegidos”. Agora, entre 27 e 31 de outubro, os concorrentes vão ter a oportunidade de se reunir com os respetivos mentores para estudarem texto e aperfeiçoarem técnicas.
“A comédia não é para fracos e é preciso ter uma grande capacidade de trabalho”, diz Marco Horácio à SÁBADO. E acrescenta: “O objetivo é que eles se tornem únicos e que cada um encontre o seu lugar.”
Sofia Bernardo afirma que a qualidade tem subido desde que se tornou mentora na segunda edição. Para a humorista, o alargamento do circuito nacional do humor nos últimos anos também terá contribuído para esta evolução.”[Os concorrentes] trazem para o concurso textos que já foram testados”, afirma.
Os três mentores vão ajudar os concorrentes a aperfeiçoar técnicasPedro Ferreira
Assim que esta fase terminar, os mentores vão escolher dois elementos da sua equipa para atuarem na gala final, que acontecerá ao vivo em Lisboa, com data e local ainda por definir. Nesse dia, os finalistas vão ter seis minutos para apresentar os seus textos. Marco Horácio, Sofia Bernardo e Miguel Sete Estacas vão marcar presença nesta última prova, mas cabe ao júri do concurso a decisão de eleger os três primeiros lugares.
Depois de cada atuação, os concorrentes vão ser avaliados com base em critérios como a originalidade, a qualidade de texto e a capacidade de interpretação. O primeiro classificado receberá um prémio de €1.000, o segundo lugar será premiado com €500, e o terceiro receberá €250. Para mais informações, visite a página oficial do concurso.