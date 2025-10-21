'O Último a Rir': A magia das mentorias

O concurso de comédia da SÁBADO entra agora na terceira fase. Os concorrentes vão ter oportunidade de aperfeiçoar os seus textos com a ajuda de Marco Horácio, Sofia Bernardo e Miguel Sete Estacas.

Os mentores vão marcar presença na gala final para apoiar os finalistas, mas a decisão cabe ao júri

O que é preciso para ter sucesso no mundo da stand-up comedy? É precisamente isso que os concorrentes do concurso promovido pela SÁBADO O Último a Rir vão descobrir durante a próxima semana. Depois das semifinais em Guimarães, Vila Nova de Gaia e Tavira, a segunda fase do concurso termina esta quinta-feira, 23 de outubro, em Lisboa.

A busca pelo novo leque de aspirantes a humoristas fica assim concluída e a quarta edição d’O Último a Rir entra agora na terceira e penúltima fase: as mentorias. Marco Horácio, Sofia Bernardo e Miguel Sete Estacas, os mentores do concurso, foram desafiados a escolher um candidato por semifinal para integrar a sua equipa de “protegidos”. Agora, entre 27 e 31 de outubro, os concorrentes vão ter a oportunidade de se reunir com os respetivos mentores para estudarem texto e aperfeiçoarem técnicas.

“A comédia não é para fracos e é preciso ter uma grande capacidade de trabalho”, diz Marco Horácio à SÁBADO. E acrescenta: “O objetivo é que eles se tornem únicos e que cada um encontre o seu lugar.”

Sofia Bernardo afirma que a qualidade tem subido desde que se tornou mentora na segunda edição. Para a humorista, o alargamento do circuito nacional do humor nos últimos anos também terá contribuído para esta evolução.”[Os concorrentes] trazem para o concurso textos que já foram testados”, afirma.



Os três mentores vão ajudar os concorrentes a aperfeiçoar técnicas Pedro Ferreira

Assim que esta fase terminar, os mentores vão escolher dois elementos da sua equipa para atuarem na gala final, que acontecerá ao vivo em Lisboa, com data e local ainda por definir. Nesse dia, os finalistas vão ter seis minutos para apresentar os seus textos. Marco Horácio, Sofia Bernardo e Miguel Sete Estacas vão marcar presença nesta última prova, mas cabe ao júri do concurso a decisão de eleger os três primeiros lugares.

Depois de cada atuação, os concorrentes vão ser avaliados com base em critérios como a originalidade, a qualidade de texto e a capacidade de interpretação. O primeiro classificado receberá um prémio de €1.000, o segundo lugar será premiado com €500, e o terceiro receberá €250. Para mais informações, visite a página oficial do concurso.