"O Último a Rir": a meio caminho e a todo o gás

O concurso da SÁBADO entra agora nas semifinais. Nesta quarta edição, os mentores Marco Horácio, Sofia Bernardo e Miguel Sete Estacas procuram "originalidade", "destreza" e "humildade".

Sofia Parissi 07 de outubro de 2025 às 22:57
A primeira semifinal do concurso acontece a 15 de outubro, em Guimarães
“A comédia está mesmo a crescer”, escrevia a SÁBADO num artigo publicado em novembro. A verdade é que a teoria tem vindo a confirmar-se e no último ano as noites dedicadas ao stand-up comedy multiplicaram-se, com novos humoristas a conquistar a atenção do público português e espetáculos esgotados pelo País fora. O Último a Rir, concurso promovido pela SÁBADO e produzido pela FlashBang Produções, surgiu exatamente com o propósito de dar a conhecer talentos emergentes e este ano regressou para uma quarta edição.

Depois de um mês dedicado à fase de candidaturas, que terminou a 7 de outubro, elementos da produção e da Medialivre escolheram 24 semifinalistas, que se preparam agora para enfrentar a segunda etapa do concurso: as quatro semifinais. A primeira está agendada para 15 de outubro e vai acontecer em ambiente de comedy club no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. As restantes semifinais acontecem nos dias 16, 22 e 23 de outubro, e vão realizar-se em Vila Nova de Gaia, Tavira e Lisboa, respetivamente.

Sofia Bernardo vai estar atenta 'à originalidade' durante as semifinais
Em cada uma delas, vão atuar seis concorrentes, escolhidos com base na proximidade do local de residência. É nesta altura que os três humoristas e mentores do concurso, Sofia Bernardo, Miguel Sete Estacas e Marco Horácio, enfrentam um primeiro desafio: após cada semifinal, devem escolher um “protegido” para integrar a sua equipa. Em caso de disputa, cabe ao concorrente escolher o seu mentor.

“Estou muito curioso com esta edição. Espero que a qualidade vá aumentando porque há cada vez mais espaços onde os novos talentos podem experimentar textos”, diz Miguel Sete Estacas à SÁBADO. O mentor refere ainda que “embora as oportunidades para os humoristas ainda estejam muito concentradas nos grandes centros urbanos, a oferta é cada vez maior”. Nesta quarta edição, confessa que vai estar atento ao fator-surpresa, mas também valoriza os comediantes clássicos. “Um comediante clássico sabemos que resulta em todo o lado. Lembro-me do Dagu [nome artístico de Daniel Silva, vencedor da primeira edição] por exemplo, que foi refrescante e destacava-se pelo acting em palco.”

Por outro lado, Sofia Bernardo afirma que desta vez “vai estar muito atenta à originalidade e à forma como o texto foi construído”. “Para mim, é importante que o texto seja trabalhado antes”, detalha a humorista.

Miguel Sete Estacas é mentor desde a primeira edição
Sobre as expectativas para a nova edição, confessa que, “de ano para ano”, tem notado que “os concorrentes se apresentam com textos mais apurados” e acredita que “o facto de o mercado ter alargado e de existirem mais casas a receber comediantes pode ter ajudado”.

O mentor Marco Horácio diz que “os concorrentes da última edição têm estado a trabalhar [na área da comédia] com regularidade”, “o que prova que o concurso tem dado os seus frutos”. “O Último a Rir é um belo palco”, acrescenta. Por outro lado, o humorista relembra que o sucesso nesta profissão exige “trabalho e escrita diária para criar ritmo e destreza”. Nesta edição, revela que vai estar atento “à expressão física, à humildade e à capacidade de aceitar críticas”. “Também é importante trazerem coisas atuais, isso mostra que existiu um investimento”, conclui.

Marco Horácio regressa como mentor na quarta edição do concurso de comédia da SÁBADO
Entre 27 e 31 de outubro, o concurso entra na fase de mentorias, período em que os concorrentes vão ter oportunidade de testar texto e evoluir, com a ajuda dos mentores. No fim do mês, cada mentor escolhe apenas dois protegidos para acompanhar até a fase derradeira de O Último a Rir.

A grande final acontece em ambiente de teatro, em Lisboa, com data e local a anunciar. Nesse dia, os seis finalistas vão ter sete minutos para convencer o júri, que se baseará em critérios como a qualidade do texto, a interpretação e a originalidade para escolher o vencedor.

Os mentores vão marcar presença na final para apoiar os finalistas, mas a decisão cabe exclusivamente ao júri. O primeiro classificado receberá um prémio de €1.000, o segundo lugar será premiado com €500, e o terceiro receberá €250. Para mais informações, visite a do concurso.

