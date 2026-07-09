"O Convite": no cinema, dois casais, um jantar e uma bela comédia sobre relações
Chegado esta quinta-feira, 9, às salas de cinema portuguesas, o filme alia um grande elenco (Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz e Edward Norton) a um divertido guião sobre o que é isto dos relacionamentos.
A competência do elenco - quatro atores que concentram toda a ação - é um dos trunfos do filmeD. R.
Os filmes que tentam retratar e estudar a dinâmica do relacionamento dos casais são normalmente um passo arriscado para a cinematografia de qualquer realizador. É verdade que os caminhos podem ser vários: o confronto cru e catártico dos filmes de Cassavetes; o olhar simultaneamente poético e psicanalítico de Bergman ou Joachim Trier; ou um misto destes últimos acrescentado com doses de humor e neurose, como são alguns filmes de Woody Allen. Mas o território é sempre delicado, necessitando invariavelmente de um argumento convincente e um trabalho de atores à beira do excecional. O Convite, filme realizado por Olivia Wilde, acabado de chegar às salas de cinema nacionais, ultrapassa com distinção este desafio, escolhendo o último dos caminhos enunciados e saindo dessa zona movediça com graça e dignidade.