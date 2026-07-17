A maior edição de sempre do MOTELX terá 11 dias e uma nova secção

De 3 a 13 de setembro, o MOTELX - Festival Internacional de Terror de Lisboa regressa ao Cinema São Jorge. A Cinemateca Portuguesa entra em cena com uma nova secção: Lost in Europe.

Desde a primeira edição, em 2007, que o MOTELX tem resgatado das sombras obras e criadores nacionais do género de terror, colocando-os sob a mesma luz de nomes consagrados do cinema. Aos 20 anos - e apesar da morte ser um dos temas centrais do cardápio - é um dos festivais que mais tem dado provas de vida em Portugal e continua a apresentar novidades a cada edição. Este ano, o MOTELX terá um recorde de 11 dias de programação e um dos destaques vai para a parceria com a vizinha Cinemateca Portuguesa que originou uma nova secção.

Lost In Europe: O Terror Por Detrás da Cortina de Ferro tem uma filosofia semelhante à da secção Quarto Perdido. Mas em vez de relevar filmes portugueses esquecidos pelo tempo, que todos os anos ganham um novo enquadramento, esta Europa perdida propõe uma "arqueologia cinematográfica" (como descreve a programação desta edição) centrada em regiões com pouca produção audiovisual no género terror. Nesta primeira edição, o foco estará nos filmes produzidos nas nações sob influência da antiga União Soviética, durante o período da Guerra Fria (1947-1991) que, debaixo de censura, recorreram ao folclore local, literatura ou lendas populares para criar obras únicas.

Já o Quarto Perdido, este ano será dedicado a José de Sá Caetano (n. 1933), realizador português de Leiria que integrou o grupo fundador da cooperativa Cinequanon, ao lado de cineastas como José Fonseca e Costa, Luís Galvão Teles e António de Macedo. Surrealista e uma das muitas figuras esquecidas do cinema nacional que estará em destaque com os a trilogia de filmes As Ruínas no Interior (1976), Azul Azul (1984) e Um S Marginal (1983).

Estão também confirmadas dez primeiras longas-metragens internacionais para a secção Serviço de Quarto, a principal competição do MOTELX. Entre comédia negra, body horror, thriller, ficção científica e cinema de ação, destacam-se a adaptação de banda desenhada Fuck My Son!, de Todd Rohal; o thriller Game, produzido e co-escrito por Geoff Barrow, dos Portishead; e AnyMart, de Yusuke Iwasaki, uma sátira sobrenatural ao mundo laboral japonês apresentada na Berlinale. De Cannes chegam Species, de Marion Le Corroller; e The Birthday Party, de Léa Mysius, protagonizado por Monica Bellucci.

O alinhamento inclui ainda a comédia sci-fi Mum, I’m Alien Pregnant, da dupla Thunderlips; o filme de ação, vindo de Hong Kong, The Furious, de Kenji Tanigaki; a invasão alienígena juvenil de Our Effed Up World, de Alice Maio Mackay; o revenge thriller One Spoon of Chocolate, realizado por RZA e produzido por Quentin Tarantino; e Poultry Farm, de Mohammadreza Ardalan, thriller social sobre migração, exploração e violência.

Para a secção Sala de Culto, este ano com o título Lost In Translation, estão programados dois filmes com uma tradução audiovisual insólita. Um é Kung Fu à Portuguesa, uma versão portuguesa do filme taiwanês Hen Dui Hen (1974), célebre pelas legendas recriadas de raiz por autores que não sabiam falar mandarim, transformando um filme de artes marciais numa sátira à sociedade portuguesa. O outro chama-se A Teia de Gelo (2012), de Nicolau Breyner, um híbrido de thriller de ação e terror gótico filmado em português e inglês, numa tentativa de alcançar mercados internacionais. O festival exibe a versão inglesa, mais rara, do filme protagonizado por Diogo Morgado, Margarida Marinho e Paula Lobo Antunes.

Para além destas secções, o MOTELX já confirmou programação para a SectionX, espaço reservado ao cinema experimental e de vanguarda; e ainda as competições de Melhor Curta de Terror Portuguesa e Prémio Méliès d’Argent – Melhor Curta Europeia. A programação ainda não está totalmente fechada, mas o processo de lançamento de novidades pode ser acompanhado, sem medos, no site oficial do MOTELX.