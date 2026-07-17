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Festival Curtas de Vila do Conde começa hoje com filme de Todd Haynes

Entre esta sexta-feira e o dia 26 de julho, serão exibidos no festival 244 filmes, grande parte dos quais em estreia nacional ou mundial, com destaque para uma retrospetiva do cinema de Todd Haynes.

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Lusa 17 de julho de 2026 às 11:32
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A abertura do festival faz-se com "Carol", filme do cineasta norte-americano Todd Haynes
A abertura do festival faz-se com "Carol", filme do cineasta norte-americano Todd Haynes D. R.

O cinema dos realizadores Todd Haynes e Mohammad Rasoulof estará em foco no Festival Internacional de Cinema Curtas Vila do Conde, que começa esta sexta-feira no distrito do Porto.

O festival abre com o filme "Carol" (2015), do realizador Todd Haynes, de quem será servida uma retrospetiva, com apresentação da produtora Christine Vachon, colaboradora de sempre do cineasta norte-americano.

O Curtas abre ainda espaço ao realizador iraniano Mohammad Rasoulof, com uma filmografia "profundamente marcada pela censura, pela repressão política e pela defesa da liberdade de expressão" e de quem será exibido, por exemplo, o novo filme, "Sense of Water", e à artista e cineasta britânica Miranda Pennell, que terá uma exposição na galeria de arte Solar.

Ao todo, o festival vai programar 244 filmes, com a grande parte em estreia nacional ou mundial e com Christine Vachon, a atriz Cléo Diára, a crítica francesa Marie-Pauline Mollaret, o ensaísta Carlos Losilla e o cineasta Guillemo Galoe a comporem o júri.

Da produção portuguesa em competição, assinalam-se vários regressos a Vila do Conde, como Daniel Soares, com "Algumas coisas que acontecem ao lado de um rio" - já exibido em Cannes -, Carlos Conceição, com "Um Coração Incendiário", e Filipe Melo com "A Vira Páginas", ambos em estreia mundial, aos quais se juntam as animações "Vagabundo", de Susa Monteiro, e "No Princípio", de Ala Nunnu.

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Na seleção internacional, destaque para "Champ de Mars", de Sergei Loznitsa, mas também para obras de Siri Hammarén, Mathilde Bédouet, Ali Cherri, Gala Hernández López e do palestiniano Fairouz Hasan, este com "Lovely Butterfly", entre outros.

No programa Stereo, com novas criações que cruzam cinema e música ao vivo, haverá projetos de Nuno Canavarro e Bruno Miguel sobre a obra da cineasta Germaine Dulac, uma nova colaboração entre Gabriel Ferrandini e Luís Costa, um cineconcerto dos Mão Morta Redux a partir da obra de animação de Pedro Serrazina, e uma composição original de Alabaster DePlume para "Time of the Heathen", de Peter Kass.

A 34.ª edição do Curtas Vila do Conde, um festival que diz ser "um projeto cultural profundamente enraizado no território e na comunidade", termina no dia 26.

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