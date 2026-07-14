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Já vimos "A Odisseia": um épico realista e um dos melhores filmes de Nolan

Na adaptação do canónico poema de Homero, o cineasta de "Oppenheimer" e "Interstellar" resgata o género do filme épico e dá uma lição de cinema. Nos cinemas a partir desta quinta-feira, dia 16.

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Nuno Miguel Guedes 14 de julho de 2026 às 10:48
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O ator Matt Damon no novo épico do realizador Christopher Nolan, "A Odisseia"
O ator Matt Damon no novo épico do realizador Christopher Nolan, "A Odisseia" D. R.

Por vezes é assim: antes de uma estreia muito aguardada surgem polémicas sobre aspetos do filme que ainda ninguém viu. Foi o que aconteceu com A Odisseia, o mais recente projeto do realizador Christopher Nolan. Normalmente esse ruído prévio pode levar a preconceitos sobre o filme e deturpar a sua boa avaliação. A boa notícia é que a mais recente obra do cineasta britânico passa incólume a tudo isso, de forma segura e brilhante.

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