Já vimos "A Odisseia": um épico realista e um dos melhores filmes de Nolan

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Na adaptação do canónico poema de Homero, o cineasta de "Oppenheimer" e "Interstellar" resgata o género do filme épico e dá uma lição de cinema. Nos cinemas a partir desta quinta-feira, dia 16.
Por vezes é assim: antes de uma estreia muito aguardada surgem polémicas sobre aspetos do filme que ainda ninguém viu. Foi o que aconteceu com A Odisseia, o mais recente projeto do realizador Christopher Nolan. Normalmente esse ruído prévio pode levar a preconceitos sobre o filme e deturpar a sua boa avaliação. A boa notícia é que a mais recente obra do cineasta britânico passa incólume a tudo isso, de forma segura e brilhante.