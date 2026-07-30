Depois do croissant, vem o gelado

Em 2016 André Cidade criou O Melhor Croissant da Minha Rua, que hoje se chama o Melhor Croissant da Rua, com o objetivo de salvar o negócio dos pais, na altura donos de uma pastelaria em Sesimbra. “Cheguei à conclusão de que o croissant podia ser o produto que nos podia salvar. Serve todas as horas do dia”, contava André à SÁBADO, em março de 2026. Agora, o proprietário da marca de croissants, que hoje soma cerca de 21 espaços abertos em Portugal, lançou O Melhor Gelado da Rua, uma marca de fabrico próprio.

A primeira gelataria da marca abriu em Sesimbra (no número 30 da Rua Serpa Pinto), mas os gelados também já estão disponíveis em quase todas as lojas d'O Melhor Croissant da Rua. Com receitas inspiradas na cidade italiana de Bolonha e "adaptados aos sabores e ingredientes nacionais", estão disponiveis em copo ou cone, e podem ser pedidos com um (€3,80), dois (€4,80) ou três sabores (€5,80). Pistácio, caramelo salgado, cheesecake de frutos vermelhos, tiramisu e chocolate negro são algumas das opções.

"O gelado sempre fez parte da minha vida. Antes dos croissants, já fazia gelados e fui para Itália aprender com quem melhor os sabe fazer. Hoje, e em pleno verão, conseguimos lançar um gelado que representa exatamente aquilo em que acreditamos: qualidade, autenticidade e respeito pelos ingredientes", afirma André Cidade, em comunicado.