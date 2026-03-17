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10 casas onde o croissant é protagonista

De Áustria para França e, mais tarde, para Portugal, o croissant percorreu séculos até se tornar presença habitual nas pastelarias nacionais. Em Lisboa e no Porto, destacamos 10 sítios em que é protagonista.

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10 casas onde o croissant é protagonista
Sofia Parissi 17 de março de 2026 às 23:00
A receita da Maria Croissant demorou 11 meses a ser desenvolvida
A receita da Maria Croissant demorou 11 meses a ser desenvolvida DR

Apesar de a palavra croissant ter origem francesa - significa “crescente” -, os louros da receita original deste bolo de pastelaria não devem ser entregues aos inventores da palavra, mas aos austríacos. Diz a lenda que o antecessor do croissant, conhecido como kipferl, foi criado por padeiros de Viena para celebrar a vitória contra o Império Otomano, em 1683.

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