Guia dos Óscares: as nossas previsões e o que valem os mais nomeados

Entre os principais nomeados para a cerimónia de domingo, dia 15, que filmes valem o hype e quais estão sobrevalorizados? Uma análise aos grandes candidatos, com direito a apostas.

Nuno Miguel Guedes , André Almeida Santos , SÁBADO 10 de março de 2026 às 23:00
A 28 de fevereiro, 'Pecadores' vencia Melhor Filme nos prémios NAACP Image, dedicados à cultura negra
A 28 de fevereiro, "Pecadores" vencia Melhor Filme nos prémios NAACP Image, dedicados à cultura negra

Quem vai ganhar as principais estatuetas na noite dos Óscares, este ano agendados para este domingo, 15 de março, e o que valem afinal os filmes mais nomeados desta edição? Eis uma análise dos grandes candidatos feita filme a filme - e uma previsão sobre que Óscares cada um deles vai levar para casa.

