Com Moullinex, a dança também é diálogo

Este sábado, 15 de outubro, Moullinex leva ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a dança como linguagem de celebração do passado e presente. Discodrama é o título.

Sunflare, tema de Flora, foi um dos propulsores do sucesso de Moullinex D.R.

Faltava pouco para a meia-noite quando, na porta do extinto Mini-Mercado, em Santos, Lisboa, o porteiro anunciou não haver mais espaço no interior. O ano era 2007, talvez 2008, e no cartaz havia um nome relativamente novo na paisagem da eletrónica: Moullinex, o alter ego de Luís Clara Gomes, engenheiro de formação.