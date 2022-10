As mais lidas GPS

O duo francês de música eletrónica tem, segundo a DJ Mag, um acordo direto com a plataforma e esperam-se publicações recorrentes.

Fundados em 1993 em Paris, os Daft Punk tornaram-se uma das maiores referências da indústria musical. Trabalhos como Homework, Discovery e Human After All cimentaram a reputação do duo Thomas Bengalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, dissolvido em 2021.