Seis planos para o fim de semana: Carnaval, brunch asiático e um novo restaurante

Pataniscas de camarão e pimentos com maionese de salsa (€13), um dos pratos em destaque na carta do novo restaurante Cais-me Bem, em Vila Nova de GaiaD. R.
1. Começamos as sugestões para este fim de semana com uma proposta gastronómica. O Cais-Me Bem, localizado na zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia e com vista privilegiada para a cidade do Porto, é um novo restaurante de cozinha portuguesa ancorada em ingredientes nacionais e sazonais, chefiado por Ricardo Cardoso e que teve a abertura oficial há poucos dias, a 5 de fevereiro, depois de estar a funcionar em “soft opening” - uma espécie de ensaio para a abertura oficial - desde dezembro de 2025.
Neste novo restaurante da zona do Grande Porto pode provar petiscos como pataniscas de camarão e pimentos com maionese de salsa (€13), bolinhos de bacalhau com beurre blanc e coentros (€11) e gambas selvagens ao alho, com coentros frescos e tostas de azeite e tomilho (€14) e experimentar pratos como tentáculo de polvo no forno com cassoulet de marisco (€26), descrito como “uma espécie de feijoada com polvo, gambas e mexilhões”, bacalhau à Brás com azeitonas desidratadas, batata frita palha e gema de ovo curada (€19), caldeirada de corvina, raia e lingueirão e arroz caldoso (€26) e bochecha de porco com milho, farrapo velho de alheira e fricassé de cogumelos (€24). Pode rematar a refeição com uma tartelete de limão, toranja e manjericão sem glúten (€9).
2. Em Lisboa, também há novidades gastronómicas para descobrir. Este fim de semana, sugerimos-lhe um novo brunch. No hotel Palácio do Governador, em Belém, o brunch ganhou recentemente uma "nova abordagem", cruzando propostas clássicas desta refeição - um meio termo entre o pequeno-almoço e o almoço - e "a ousadia da cozinha asiática" do restaurante Po Tat. Assim, aos sábados e domingos, entre as 12h30 e 16h, estão disponíveis entradas e snacks (um à escolha) como cogumelos ostra com molho de inhame e amendoim, rissóis de lula e berbigão à Bulhão Pato, Asas de frango e sambal de camarão e gyosas de pato e kimchi com molho Cho-Ganjang.
A estas opções asiáticas juntam-se outras mais convencionais de brunch como queijos variados e charcutaria (podem ser escolhidos à discrição, entre queijo fresco de cabra, queijo de vaca dos Açores e presunto serrano), pães variados (de trigo, de centeio, sem glúten, croissant francês, pão de Deus), doçaria e recheios como mel, compotas e manteigas. Todas as opções contempladas neste menu de brunch, que custa €35 por pessoa, podem ser consultadas aqui. Para crianças com entre 4 e 12 anos, há um menu com snacks, pratos quentes e frios e sobremesa por €27. As reservas podem ser feitas por telemóvel (963 637 239) ou e-mail (info@palaciogovernador.com).
3. No Grande Auditório do Teatro Rivoli, no Porto, o fim de semana traz uma revisitação teatral de um concerto histórico. José Afonso, ao vivo nos Coliseus, 1983 é a proposta do Teatro Experimental do Porto e do encenador Gonçalo Amorim, um “espetáculo multidisciplinar que entrelaça música, teatro, performance e poesia” e que se propõe não a reconstruir concertos marcantes da história da música portuguesa - os últimos dados por José Afonso, já gravemente debilitado e doente, antes de morrer, tendo o do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, sido captado e transmitido pela RTP - mas “reinventá-los à luz de uma abordagem contemporânea”.
A promessa é uma criação “híbrida” que funde “a energia dos concertos ao vivo com a narrativa teatral”, repensando o legado e a obra de José Afonso à luz do presente. O espetáculo pode ser visto esta sexta-feira e este sábado, dias 13 e 14 de fevereiro (ambas as sessões a começar às 19h30). Os bilhetes custam entre €4,50 e €9.
4. Em Braga, também há teatro para ver este fim de semana. O Nariz de Cleópatra, pois claro!, criação teatral de Cristina Carvalhal que se estreou nos palcos nacionais em setembro do ano passado - no Teatro Variedades, em Lisboa -, ruma ao palco do Theatro Circo esta sexta-feira, dia 13.
A peça, que parte do texto O Nariz de Cleópatra do escritor Augusto Abelaira (1926-2003), era descrita aquando da estreia pela SÁBADOcomo um “retrato absurdo, cómico e inquietante de uma sociedade marcada pela desigualdade, pelo machismo estrutural e pela sombra cada vez mais visível do fascismo” e é interpretada em palco por um elenco que inclui Alberto Magassela, Carla Maciel e Heitor Lourenço, entre outros atores. Os bilhetes para a sessão bracarense, que começa às 21h30, custam entre €12 e €15.
O elenco da peça que pode ser vista esta sexta-feira à noite no Theatro Circo, em BragaPedro Macedo
5. Não faltam também concertos para entusiasmar os fãs de música este fim de semana. Um dos protagonistas musicais destes dias será Miles Kane. O cantor, músico e escritor de canções britânico, com carreira a solo e no grupo The Last Shadow Puppets, em que divide protagonismo com Alex Turner, frontman dos Arctic Monkeys, atua esta sexta-feira no Hard Club, no Porto e este sábado na sala LAV - Lisboa ao Vivo.
Os dois concertos começam à mesma hora - 21h - e o preço dos bilhetes é também coincidente: €28. Na bagagem, Miles Kane traz os temas do álbum Sunlight in the Shadows (de Love is Cruel a Electric Flower, I Pray e Without You), editado há cerca de quatro meses, mas também canções mais antigas como Come Closer, Rearrange e Don’t Forget Who You Are.
6. Em Lisboa, o novo espaço de cultura e gastronomia Casa Capitão, no bairro do Beato, candidata-se a epicentro do Carnaval na capital. Ao longo de três dias, entre este sábado, dia 14 e a próxima segunda-feira, dia 16, há “programação intensa” naquela que é apresentada como “a maior arena de Carnaval da cidade”. Festas, “blocos”, “carnaôkes” e propostas gastronómicas estão na agenda.
O acesso diário custa entre €10 a €13 e o “passaporte 3 dias”, que garante acesso a todos os eventos entre 14 e 16 de fevereiro, custa €27. Pode consultar a programação completa aqui.
