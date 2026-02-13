Seis planos para o fim de semana: Carnaval, brunch asiático e um novo restaurante

4. Em Braga, também há teatro para ver este fim de semana. O Nariz de Cleópatra, pois claro!, criação teatral de Cristina Carvalhal que se estreou nos palcos nacionais em setembro do ano passado - no Teatro Variedades, em Lisboa -, ruma ao palco do Theatro Circo esta sexta-feira, dia 13.

A peça, que parte do texto O Nariz de Cleópatra do escritor Augusto Abelaira (1926-2003), era descrita aquando da estreia pela SÁBADO como um “retrato absurdo, cómico e inquietante de uma sociedade marcada pela desigualdade, pelo machismo estrutural e pela sombra cada vez mais visível do fascismo” e é interpretada em palco por um elenco que inclui Alberto Magassela, Carla Maciel e Heitor Lourenço, entre outros atores. Os bilhetes para a sessão bracarense, que começa às 21h30, custam entre €12 e €15.



O elenco da peça que pode ser vista esta sexta-feira à noite no Theatro Circo, em Braga Pedro Macedo

5. Não faltam também concertos para entusiasmar os fãs de música este fim de semana. Um dos protagonistas musicais destes dias será Miles Kane. O cantor, músico e escritor de canções britânico, com carreira a solo e no grupo The Last Shadow Puppets, em que divide protagonismo com Alex Turner, frontman dos Arctic Monkeys, atua esta sexta-feira no Hard Club, no Porto e este sábado na sala LAV - Lisboa ao Vivo.

Os dois concertos começam à mesma hora - 21h - e o preço dos bilhetes é também coincidente: €28. Na bagagem, Miles Kane traz os temas do álbum Sunlight in the Shadows (de Love is Cruel a Electric Flower, I Pray e Without You), editado há cerca de quatro meses, mas também canções mais antigas como Come Closer, Rearrange e Don’t Forget Who You Are.

6. Em Lisboa, o novo espaço de cultura e gastronomia Casa Capitão, no bairro do Beato, candidata-se a epicentro do Carnaval na capital. Ao longo de três dias, entre este sábado, dia 14 e a próxima segunda-feira, dia 16, há “programação intensa” naquela que é apresentada como “a maior arena de Carnaval da cidade”. Festas, “blocos”, “carnaôkes” e propostas gastronómicas estão na agenda.

O acesso diário custa entre €10 a €13 e o “passaporte 3 dias”, que garante acesso a todos os eventos entre 14 e 16 de fevereiro, custa €27. Pode consultar a programação completa aqui.