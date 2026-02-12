De Katie Holmes a Reese Whiterspoon: as homenagens a James Van der Beek

Kerr Smith, que contracenou com Van Der Beek em Dawson’s Creek, disse sentir-se grato por poder chamá-lo de “irmão”, enquanto Chad Michael Murray (One Tree Hill) o descreveu como “um gigante” cuja humanidade inspirava todos à sua volta. A atriz Stacy Keibler (WWE Raw), que esteve com o ator nos últimos dias, falou da serenidade com que este enfrentou a doença e a forma como transformava "conversas simples em momentos de presença absoluta".

A carta emocionada de Katie Holmes

Katie Holmes, que encabeçou Dawson's Creek ao longo das seis temporadas da série no papel de Joey Potter, recordou o ator com quem contracenou como alguém marcado pela “coragem” e pelo “altruísmo”. Numa mensagem partilhada nas redes sociais, em que a atriz partilhou uma carta escrita à mão, Holmes confessou que a notícia foi “difícil de processar”, mas disse sentir-se grata por ter partilhado com ele “uma parte do seu caminho”, feito de “riso, conversas sobre a vida e as aventuras de uma juventude única”.

Holmes deixou ainda uma mensagem direta à família, garantindo que estarão “sempre presentes, com amor e compaixão”, junto da mulher e dos filhos do ator.

"James, obrigado. Partilhar espaço com a tua imaginação é sagrado - respirar o mesmo ar na terra do faz-de-conta e confiar que os nossos corações estão seguros na sua expressão... Estas são algumas das memórias, juntamente com o riso, conversas sobre a vida, músicas do James Taylor - aventuras de uma juventude única. Bravura. Compaixão. Altruísmo. Força. Um apreço pela vida e pela ação para a vivermos com a integridade que a vida é arte - criar um casamento lindo, seis crianças adoráveis - a viagem de um Herói. Choro esta perda com um coração que sustém a realidade da ausência e um agradecimento profundo pela marca nele. Para a Kimberly e os miúdos, estamos sempre aqui para vocês. E estaremos sempre lá para vos inundar de Amor e Compaixão", lê-se na nota.

Reese Whiterspoon lembra "a bondade" do ator

Também realizadores e colaboradores sublinharam essa dimensão pessoal. Roger Avary, realizador de As Regras da Atração, falou de uma ligação criativa rara e de recentes conversas “filosóficas e existenciais” que revelavam um homem atento ao tempo e ao significado das coisas. Austin Nichols (O Dia Depois de Amanhã, One Tree Hill) escreveu que Van Der Beek representava “algo a que aspirar”, não apenas como ator, mas como marido, pai e amigo.

O agravamento do estado de saúde já o tinha impedido de estar presente, em setembro passado, num reencontro do elenco de Dawson’s Creek, em que participou apenas por vídeo. Lin-Manuel Miranda, que o substituiu presencialmente no evento, escreveu que “todo o seu coração” estava com a família do ator.

Também Alfonso Ribeiro revelou ter-se despedido do “verdadeiro amigo, irmão e guia de vida”, recordando o percurso difícil do tratamento e as oscilações entre esperança e recaídas, e a atriz Reese Whiterspoon (Big Little Lies, The Morning Show) deixou uma nota, via Instagram, na qual destaca a "bondade" e "graça" do ator.



Reese Witherspoon recorreu ao Instagram para reagir à morte de Van Der Beek D.R.

Mais do que a soma dos papéis, James Van Der Beek ficou ligado a uma transição específica da cultura pop: o momento em que as séries adolescentes passaram a falar uma linguagem emocional mais consciente, quase confessional, e encontraram um público que cresceu com elas. Dawson Leery era ficção, mas a sensação de o conhecer era real para milhões de espectadores.