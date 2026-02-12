Sábado – Pense por si

GPS

De Katie Holmes a Reese Whiterspoon: as homenagens a James Van der Beek

Marcou uma geração com a série "Dawson’s Creek" e morreu aos 48 anos, na sequência de um cancro colorretal. Colegas e amigos lembram a "generosidade", o "humor" e a marca humana para lá da televisão.

Capa da Sábado Edição 12 a 18 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 12 a 18 de fevereiro
As mais lidas GPS
De Katie Holmes a Reese Whiterspoon: as homenagens a James Van der Beek
Tiago Neto 12 de fevereiro de 2026 às 15:22
James Van Der Beek, ator de 'Dawson's Creek', faleceu aos 48 anos
James Van Der Beek, ator de "Dawson's Creek", faleceu aos 48 anos Richard Shotwell/Invision/AP

Certas figuras da ficção tornam-se inseparáveis do tempo em que surgem, confundindo-se com a própria memória de quem as acompanhou. Dawson Leery - o adolescente cinéfilo, idealista e excessivamente eloquente de Dawson’s Creek - foi uma dessas figuras. O ator que o encarnou, James Van Der Beek, morreu quarta-feira, 11 de fevereiro, aos 48 anos, vítima de cancro colorretal, doença que tornara pública em novembro de 2024.

A notícia foi confirmada pela mulher, Kimberly Van Der Beek, que pediu "privacidade enquanto lamentamos o nosso amado marido, pai, filho, irmão e amigo”, acrescentando que o ator enfrentou os últimos dias “com coragem, fé e graça”. O casal tinha seis filhos. Após a morte, amigos próximos lançaram uma para ajudar a família a suportar os custos médicos acumulados durante o tratamento.

Nascido em 1977, Van Der Beek entrou na cultura popular no final dos anos 1990 quando Dawson’s Creek - disponível em Portugal na Amazon Prime - se tornou um fenómeno global. A série, exibida entre 1998 e 2003, ajudou a redefinir o drama adolescente televisivo, apostando menos na rebeldia e mais na introspeção, no discurso emocional e numa ideia quase literária de crescimento. Dawson era, nesse sentido, mais observador do que o herói tradicional, e Van Der Beek encontrou nesse registo a medida certa entre vulnerabilidade e ironia.

O sucesso inicial foi avassalador e, como tantas vezes acontece com atores associados a papéis geracionais, difícil de reconfigurar. Seguiram-se projetos no cinema como Varsity Blues - A Balada dos Campeões (1999) ou As Regras da Atração (2002), participações regulares em televisão e escolhas mais inesperadas, entre elas a auto-paródia em , em que interpretava uma versão caricatural de si mesmo, demonstrando uma consciência rara do peso da própria imagem pública. O seu último trabalho foi no filme juvenil Sidelined: The QB and Me e respetiva sequela, já durante o período em que lidava com a doença.

A morte desencadeou uma onda imediata de reações, não apenas de antigos colegas de elenco mas de várias gerações de artistas que com ele se cruzaram. A atriz Busy Philipps (Dawson's CreekEle Não Está Assim Tão Interessado) escreveu que o ator “era um em mil milhões” e sublinhou a amizade que mantiveram ao longo dos anos. Krysten Ritter (Breaking Bad: Roptura Total, Apartamento 23) recordou-o como “uma pessoa bonita por dentro e por fora - inteligente, empática, gentil e talentosa”, confessando estar devastada com a perda.

Van Der Beek e Ritter cruzaram-se em "Apartamento 23"
"Uma pessoa bonita por dentro e por fora", escreveu a atriz
Van Der Beek e Ritter cruzaram-se em "Apartamento 23"
"Uma pessoa bonita por dentro e por fora", escreveu a atriz

Kerr Smith, que contracenou com Van Der Beek em Dawson’s Creek, disse sentir-se grato por poder chamá-lo de “irmão”, enquanto Chad Michael Murray (One Tree Hill) o descreveu como “um gigante” cuja humanidade inspirava todos à sua volta. A atriz Stacy Keibler (WWE Raw), que esteve com o ator nos últimos dias, falou da serenidade com que este enfrentou a doença e a forma como transformava "conversas simples em momentos de presença absoluta".

A carta emocionada de Katie Holmes

Katie Holmes, que encabeçou Dawson's Creek ao longo das seis temporadas da série no papel de Joey Potter, recordou o ator com quem contracenou como alguém marcado pela “coragem” e pelo “altruísmo”. Numa mensagem partilhada nas redes sociais, em que a atriz partilhou uma carta escrita à mão, Holmes confessou que a notícia foi “difícil de processar”, mas disse sentir-se grata por ter partilhado com ele “uma parte do seu caminho”, feito de “riso, conversas sobre a vida e as aventuras de uma juventude única”.

Holmes deixou ainda uma mensagem direta à família, garantindo que estarão “sempre presentes, com amor e compaixão”, junto da mulher e dos filhos do ator.

"James, obrigado. Partilhar espaço com a tua imaginação é sagrado - respirar o mesmo ar na terra do faz-de-conta e confiar que os nossos corações estão seguros na sua expressão... Estas são algumas das memórias, juntamente com o riso, conversas sobre a vida, músicas do James Taylor - aventuras de uma juventude única. Bravura. Compaixão. Altruísmo. Força. Um apreço pela vida e pela ação para a vivermos com a integridade que a vida é arte - criar um casamento lindo, seis crianças adoráveis - a viagem de um Herói. Choro esta perda com um coração que sustém a realidade da ausência e um agradecimento profundo pela marca nele. Para a Kimberly e os miúdos, estamos sempre aqui para vocês. E estaremos sempre lá para vos inundar de Amor e Compaixão", lê-se na nota.

Reese Whiterspoon lembra "a bondade" do ator

Também realizadores e colaboradores sublinharam essa dimensão pessoal. Roger Avary, realizador de As Regras da Atração, falou de uma ligação criativa rara e de recentes conversas “filosóficas e existenciais” que revelavam um homem atento ao tempo e ao significado das coisas. Austin Nichols (O Dia Depois de Amanhã, One Tree Hill) escreveu que Van Der Beek representava “algo a que aspirar”, não apenas como ator, mas como marido, pai e amigo.

O agravamento do estado de saúde já o tinha impedido de estar presente, em setembro passado, num reencontro do elenco de Dawson’s Creek, em que participou apenas por vídeo. Lin-Manuel Miranda, que o substituiu presencialmente no evento, escreveu que “todo o seu coração” estava com a família do ator.

Também Alfonso Ribeiro revelou ter-se despedido do “verdadeiro amigo, irmão e guia de vida”, recordando o percurso difícil do tratamento e as oscilações entre esperança e recaídas, e a atriz Reese Whiterspoon (Big Little Lies, The Morning Show) deixou uma nota, via Instagram, na qual destaca a "bondade" e "graça" do ator.

Reese Witherspoon recorreu ao Instagram para reagir à morte de Van Der Beek
Reese Witherspoon recorreu ao Instagram para reagir à morte de Van Der Beek D.R.

Mais do que a soma dos papéis, James Van Der Beek ficou ligado a uma transição específica da cultura pop: o momento em que as séries adolescentes passaram a falar uma linguagem emocional mais consciente, quase confessional, e encontraram um público que cresceu com elas. Dawson Leery era ficção, mas a sensação de o conhecer era real para milhões de espectadores.

Ator e encenador, galardoado com Óscar, Lin Miranda homenageou Van Der Beek no Instagram
Noah Beck ("Sidelined: The QB and Me") recorda James Van Der Beek como mentor e inspiração
A reação do ator Ashton Kutcher, que escreve "tive a sorte de crescer e conhecer este tipo"
Ator e encenador, galardoado com Óscar, Lin Miranda homenageou Van Der Beek no Instagram
Noah Beck ("Sidelined: The QB and Me") recorda James Van Der Beek como mentor e inspiração
A reação do ator Ashton Kutcher, que escreve "tive a sorte de crescer e conhecer este tipo"

Van Der Beek nunca se libertou totalmente dessa associação, e talvez nunca tenha querido. Ao longo dos anos, foi aprendendo a dialogar com essa herança, ora abraçando-a, ora desmontando-a com humor. No processo, construiu uma carreira menos ruidosa do que se previa, mas mais duradoura do que parecia possível.

Artigos Relacionados
Tópicos Atriz Ator Mãe dos Filhos Filhos Dawson Leery Katie Holmes James Taylor James Van Der Beek Reese Witherspoon Portugal
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Menu shortcuts

De Katie Holmes a Reese Whiterspoon: as homenagens a James Van der Beek