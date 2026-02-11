Sábado – Pense por si

"Sem Alternativa". Não há vaga na empresa? Mata-se a concorrência

O novo filme de Park Chan-wook ("Oldboy", "Decisão de Partir") é uma comédia negra sobre um homem que, subitamente desempregado, só vê uma saída: eliminar os novos candidatos ao cargo. Estreia a12.

Nuno Miguel Guedes 11 de fevereiro de 2026 às 07:00
O protagonista, Man-Su (interpretado pelo ator Lee Byung-hun), é um homem despedido do seu trabalho que se torna um serial killer
O protagonista, Man-Su (interpretado pelo ator Lee Byung-hun), é um homem despedido do seu trabalho que se torna um serial killer

Após os créditos finais de Sem Alternativa, novo filme do cineasta sul-coreano Park Chan-wook (realizador de filmes como Oldboy - Velho Amigo, A Criada e Decisão de Partir), encontramos uma dedicatória ao realizador greco-francês Costa-Gavras. O cineasta sul-coreano quis assim prestar homenagem ao autor do filme original, O Corte (2005), realizado por Costa-Gavras e de que este Sem Alternativa é um remake, adaptando assim pela segunda vez ao cinema o romance The Ax (1997), do escritor americano Donald Westlake.

