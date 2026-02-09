Desfile de bandeiras, Porto Rico e um casamento: o espetáculo de Bad Banny que incomodou Trump

Dedicada à cultura porto-riquenha, a atuação de Bad Bunny no Super Bowl LX contou com a presença de convidados especiais como Lady Gaga e Ricky Martin. O presidente dos EUA, Donald Trump, classificou o espetáculo de "terrível".

Bad Bunny, o artista porto-riquenho que em 2025 foi o mais ouvido no Spotify, fez história ao atuar no intervalo do evento norte-americano Super Bowl LX, que se realizou este domingo, no Levi's Stadium, na Califórnia. A atuação não agradou ao presidente dos EUA, que se mostrou incomodado na rede social Truth Social (a sua própria rede social): "O espetáculo do intervalo do Super Bowl é absolutamente terrível, um dos piores de sempre!", escreveu Donald Trump. E acrescentou: "Ninguém entende uma palavra do que este rapaz está a dizer, e a dança é repugnante, especialmente para as crianças pequenas que estão a assistir em todos os EUA e em todo o mundo".

Inspirado na cultura porto-riquenha, o espetáculo de Benito Ocasio, mais conhecido por Bad Bunny, durou cerca de 13 minutos e foi em espanhol do início ao fim (excepto no segmento em que cantou Lady Gaga), o que fez deste um espetáculo inédito. Entre música, dança e festa, um dos momentos mais marcantes passou pela celebração de um casamento em direto, com Bad Bunny a assinar a certidão. O casal terá convidado o artista para o seu casamento, mas o artista sugeriu que em vez disso, se casassem durante o espetáculo.

O álbum mais recente do cantor, Debí Tirar Más Fotos, lançado em 2025, também esteve em destaque e durante a atuação foram ouvidas canções como DtMF, NUEVAYoL e BAILE INoLVIDABLE.



Foi celebrado um casamento durante o evento desportivo AP Photo/Frank Franklin II

O disco em questão fez história na semana passada, após ter sido premiado com o Álbum do Ano nos Grammy Awards 2026, sendo a primeira vez que um disco totalmente em espanhol ganha este galardão. Durante o discurso de agradecimento, Bad Bunny criticou o ICE (Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos): "Antes de agradecer a Deus, vou dizer: fora ICE", disse o artista. O ICE esteve em peso no Super Bowl este fim de semana (e foi também criticado durante a atuação de Bad Bunny).

O intervalo do Super Bowl LX contou ainda com a participação especial de celebridades como Lady Gaga, Ricky Martin, Pedro Pascal, Cardi B, Karol G e Jessica Alba; e no final ouviu-se uma única frase dita em inglês pelo cantor: "God bless America" (Deus abençoe a América, em tradução para português). Além disso, o espetáculo incluiu um desfile com as bandeiras de nações da América do Norte, Central e Sul.

A carregar o vídeo ... Um carro e chegada de Lady Gaga: a atuação de Bad Bunny no Super Bowl

O evento desportivo serve para decidir a final da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) dos Estados Unidos da América (EUA). Nesta edição, a equipa Seattle Seahawks sagrou-se campeã.

Reveja aqui a atuação de Bad Bunny na íntegra.