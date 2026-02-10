Sábado – Pense por si

"Monte Vendavais": além do visual deslumbrante, sobra pouco ao filme de Emerald Fennell

Na nova adaptação a cinema da obra de Emily Brontë, protagonizada por Margot Robbie e Jacob Elordi, a forma supera o conteúdo. O filme estreia esta quinta-feira, dia 12, em Portugal.

Nuno Miguel Guedes 10 de fevereiro de 2026 às 18:00
Jacob Elordi e Margot Robbie sáo os protagonistas do filme
Jacob Elordi e Margot Robbie sáo os protagonistas do filme

Normalmente não é bom sinal quando um filme provoca reacções polémicas muito antes da sua estreia. Assim aconteceu com este "Monte dos Vendavais" (assim mesmo, entre aspas e já explicaremos porquê), de Emerald Fennell. Dois anos antes da sua estreia começaram a surgir as primeiras indignações: os puristas que defendiam a literalidade da adaptação do romance insurgiram-se contra a idade dos protagonistas (Jacob Elordi/Heathcliff tem 28 anos, Margot Robbie/Catherine tem 35), em tudo diferentes às personagens do romance, mais novas.

