Sábado – Pense por si

GPS

"De Belfast ao Paraíso": quatro amigas e um funeral na Netflix

Séries que envolvem amigas e o confronto com o passado costumam contar histórias algo escuras. "De Belfast Ao Paraíso", já disponível na Netflix, faz isso e também quer - e bem - ser uma comédia.

Capa da Sábado Edição 11 a 17 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de fevereiro
As mais lidas GPS
André Almeida Santos 12 de fevereiro de 2026 às 08:00
Esta é a nova série da irlandesa Lisa McGee, criadora da popular sitcom 'Derry Girls'
Esta é a nova série da irlandesa Lisa McGee, criadora da popular sitcom "Derry Girls" Christopher Barr/Netflix

Uma coisa que os britânicos e os irlandeses fazem muito bem: pegar nos pormenores específicos de uma região, sejam eles marcas do território ou tratos ligados às suas gentes, e torná-los em boa ficção. Sobretudo comédia. Há vários exemplos, que vão de Isto é Inglaterra, o filme e posteriormente série de Shane Meadows, a Liga de Cavalheiros. Um exemplo recente foi Derry Girls: estreou em 2018, durou três temporadas. Primeiro foi um sucesso no britânico Channel 4, depois conquistou o mundo na Netflix. A sua criadora, Lisa McGee, espera repetir o feito com De Belfast Ao Paraíso, nova série disponível na Netflix desde esta quinta-feira, 12 de fevereiro.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Serviço de streaming Deixa televisão Série Televisão Lisa McGee Derry Netflix Irlanda do Norte
Artigos Relacionados
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Menu shortcuts

"De Belfast ao Paraíso": quatro amigas e um funeral na Netflix