Spielberg, Tarantino, David Fincher: os trailers de cinema que o Super Bowl desvendou

O intervalo do Super Bowl foi uma montra para os filmes mais esperados do mundo - como "Disclosure Day", de Spielberg, e "As Aventuras de Cliff Booth", colaboração Fincher-Tarantino com Brad Pitt.

"As Aventuras de Cliff Booth", sequela de "Era uma Vez... em Hollywood", foi apresentado na noite passada, 8 de fevereiro

O intervalo da mais recente edição do Super Bowl (a final do campeonato de futebol americano) voltou a afirmar-se como um dos principais palcos de lançamento de novidades de cinema à escala global. Perante uma audiência de milhões de espectadores - estima-se que tenha chegado aos 127 milhões só nos Estados Unidos, segundo o Nielsen Media Research, organismo que mede as audiências televisivas - , os grandes estúdios revelaram imagens inéditas de alguns dos filmes mais aguardados de 2026, num alinhamento que cruzou sequelas, regressos e novos projetos de realizadores consagrados.

Um dos momentos mais aguardados era a apresentação de As Aventuras de Cliff Booth, filme centrado na personagem interpretada por Brad Pitt em Era Uma Vez... em Hollywood (2019). O projeto, que terá distribuição da Netflix, marca uma colaboração singular entre Quentin Tarantino, autor do argumento, e David Fincher, responsável pela realização - que aqui reencontra Pitt depois de O Curioso Caso de Benjamin Button, filme de 2008 -, retomando o universo do filme original sob uma nova perspetiva.

O teaser trailer - um aperitivo que antecede o trailer oficial - sugere uma abordagem mais autónoma da personagem, agora deslocada para um novo contexto narrativo, como se pode perceber aqui:

No campo do terror, Gritos 7 confirmou o regresso de Neve Campbell ao papel de Sidney Prescott, recuperando uma das figuras centrais da saga. As imagens reveladas reforçam a continuidade temática da narrativa, mantendo o tom meta-cinematográfico que carateriza o franchise desde a década de 90, agora com uma nova geração de personagens.

A animação teve também forte presença no intervalo. Minions & Monsters deu aos espectadores uma nova roupagem do universo Gru: O Maldisposto, apostando novamente no humor físico e no caos protagonizado pelas personagens amarelas. Já Hoppers, dos estúdios Pixar, destacou-se pela premissa mais conceptual, centrada numa jovem que transfere a sua consciência para um animal robótico, retomando preocupações clássicas do estúdio com identidade, empatia e tecnologia.

Já o experiente cineasta Steven Spielberg, hoje com 79 anos, vai regressar à ficção científica com Disclosure Day, filme que imagina qual seria o impacto global da eventual revelação de existência de vida extraterrestre. O teaser aposta menos no espetáculo visual e mais nas reações humanas e políticas ao acontecimento, sugerindo uma abordagem próxima de outros títulos do realizador como Encontros Imediatos do Terceiro Grau (1977).

O universo Star Wars marcou presença com The Mandalorian and Grogu, projeto que transporta para o cinema personagens introduzidas na série da plataforma Disney+ The Mandalorian. O trailer confirma a transição da narrativa televisiva para o grande ecrã, mantendo a ligação emocional entre o caçador de recompensas e a personagem de Grogu, agora integrada numa história pensada para uma escala mais épica.

Entre os títulos de grande orçamento que passaram pelo Super Bowl estiveram ainda The Super Mario Galaxy Movie, nova incursão cinematográfica no universo da Nintendo, expandindo o sucesso do filme anterior com uma aposta clara em mundos cósmicos, e Supergirl, que reforçou a estratégia dos estúdios DC em relançar o seu universo cinematográfico, apresentando uma versão mais assertiva da heroína, que chega aos cinemas em junho deste ano.

Por fim, destacou-se também Projeto Hail Mary, adaptação do romance de Andy Weir protagonizada por Ryan Gosling. O trailer revelou os primeiros detalhes da missão espacial no centro da narrativa, antecipando um tom que cruza ciência, isolamento e sobrevivência, à semelhança, por exemplo, de Perdido em Marte (filme de 2015 protagonizado por Matt Damon).

No conjunto, os trailers exibidos no Super Bowl confirmaram o evento como uma plataforma estratégica para a indústria cinematográfica, funcionando não apenas como montra promocional, mas como um barómetro das apostas criativas e comerciais dos grandes estúdios para os próximos anos. Segundo a Forbes, o orçamento total destas demonstrações, cada uma rodada por 30 segundos, custou aos estúdios perto de 490 milhões de dólares (cerca de 415 milhões de euros à taxa de câmbio atual).