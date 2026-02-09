Sábado – Pense por si

O intervalo do Super Bowl foi uma montra para os filmes mais esperados do mundo - como "Disclosure Day", de Spielberg, e "As Aventuras de Cliff Booth", colaboração Fincher-Tarantino com Brad Pitt.

Spielberg, Tarantino, David Fincher: os trailers de cinema que o Super Bowl desvendou
Tiago Neto 09 de fevereiro de 2026 às 18:39
'As Aventuras de Cliff Booth', sequela de 'Era uma Vez... em Hollywood', foi apresentado na noite passada, 8 de fevereiro
"As Aventuras de Cliff Booth", sequela de "Era uma Vez... em Hollywood", foi apresentado na noite passada, 8 de fevereiro Andrew Cooper/Sony Pictures Entertainment

O intervalo da mais recente edição do Super Bowl (a final do campeonato de futebol americano) voltou a afirmar-se como um dos principais palcos de lançamento de novidades de cinema à escala global. Perante uma audiência de milhões de espectadores - estima-se que tenha chegado aos 127 milhões só nos Estados Unidos, segundo o , organismo que mede as audiências televisivas - , os grandes estúdios revelaram imagens inéditas de alguns dos filmes mais aguardados de 2026, num alinhamento que cruzou sequelas, regressos e novos projetos de realizadores consagrados.

Um dos momentos mais aguardados era a apresentação de As Aventuras de Cliff Booth, filme centrado na personagem interpretada por Brad Pitt em Era Uma Vez... em Hollywood (2019). O projeto, que terá distribuição da Netflix, marca uma colaboração singular entre Quentin Tarantino, autor do argumento, e David Fincher, responsável pela realização - que aqui reencontra Pitt depois de O Curioso Caso de Benjamin Button, filme de 2008 -, retomando o universo do filme original sob uma nova perspetiva.

O teaser trailer - um aperitivo que antecede o trailer oficial - sugere uma abordagem mais autónoma da personagem, agora deslocada para um novo contexto narrativo, como se pode perceber aqui:

No campo do terror, Gritos 7 confirmou o regresso de Neve Campbell ao papel de Sidney Prescott, recuperando uma das figuras centrais da saga. As imagens reveladas reforçam a continuidade temática da narrativa, mantendo o tom meta-cinematográfico que carateriza o franchise desde a década de 90, agora com uma nova geração de personagens.

A animação teve também forte presença no intervalo. Minions & Monsters deu aos espectadores uma nova roupagem do universo Gru: O Maldisposto, apostando novamente no humor físico e no caos protagonizado pelas personagens amarelas. Já Hoppers, dos estúdios Pixar, destacou-se pela premissa mais conceptual, centrada numa jovem que transfere a sua consciência para um animal robótico, retomando preocupações clássicas do estúdio com identidade, empatia e tecnologia.

Já o experiente cineasta Steven Spielberg, hoje com 79 anos, vai regressar à ficção científica com Disclosure Day, filme que imagina qual seria o impacto global da eventual revelação de existência de vida extraterrestre. O teaser aposta menos no espetáculo visual e mais nas reações humanas e políticas ao acontecimento, sugerindo uma abordagem próxima de outros títulos do realizador como Encontros Imediatos do Terceiro Grau (1977).

O universo Star Wars marcou presença com The Mandalorian and Grogu, projeto que transporta para o cinema personagens introduzidas na série da plataforma Disney+ The Mandalorian. O trailer confirma a transição da narrativa televisiva para o grande ecrã, mantendo a ligação emocional entre o caçador de recompensas e a personagem de Grogu, agora integrada numa história pensada para uma escala mais épica.

Entre os títulos de grande orçamento que passaram pelo Super Bowl estiveram ainda , nova incursão cinematográfica no universo da Nintendo, expandindo o sucesso do filme anterior com uma aposta clara em mundos cósmicos, e , que reforçou a estratégia dos estúdios DC em relançar o seu universo cinematográfico, apresentando uma versão mais assertiva da heroína, que chega aos cinemas em junho deste ano.

Por fim, destacou-se também Projeto Hail Mary, adaptação do romance de Andy Weir protagonizada por Ryan Gosling. O trailer revelou os primeiros detalhes da missão espacial no centro da narrativa, antecipando um tom que cruza ciência, isolamento e sobrevivência, à semelhança, por exemplo, de Perdido em Marte (filme de 2015 protagonizado por Matt Damon).

No conjunto, os trailers exibidos no Super Bowl confirmaram o evento como uma plataforma estratégica para a indústria cinematográfica, funcionando não apenas como montra promocional, mas como um barómetro das apostas criativas e comerciais dos grandes estúdios para os próximos anos. Segundo a , o orçamento total destas demonstrações, cada uma rodada por 30 segundos, custou aos estúdios perto de 490 milhões de dólares (cerca de 415 milhões de euros à taxa de câmbio atual).

