De órfãos na floresta a verdadeiras estrelas do Instagram. Conheça a cadela Nala e os seus cinco javalis

Cinco javalis órfãos foram entregues a uma família de veterinários na Alemanha. O que ninguém esperava é que a cadela da casa, Nala, assumisse o papel de mãe.

SÁBADO 13 de fevereiro de 2026 às 10:20
Uma cadela Dachshund está a comover o mundo depois de adotar cinco javalis bebés órfãos. Nala vive com a família de veterinários Kalden, em Wanfried, no estado de Hesse (Alemanha), e assumiu de forma totalmente espontânea o papel de mãe dos pequenos javalis, que foram encontrados sozinhos na floresta por um caçador e entregues à família no final de novembro. Quando chegaram, ainda tinham o cordão umbilical e estavam extremamente debilitados, depois de, ao que tudo indica, terem passado vários dias sem leite.

