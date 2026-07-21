Assembleia da República celebra Constituição com exposição de arte contemporânea

"A Palavra é o Lugar: A Constituição da(s) Comunidade(s)" é o título da exposição que inaugura quinta-feira, 23 de julho, e que pode ser vista até 30 de novembro.

A exposição contará com textos inéditos escritos por Lídia Jorge, David Erlich, Alice Neto de Sousa, António Brito Guterres, Sofia Pinto Basto, Francisco Mota SJ e Maria Inácia Rezola Alexandre Azevedo/Jornal de Negócios

Obras de Ângela Ferreira, Fernanda Fragateiro e Hugo Canoilas fazem parte de uma exposição dedicada aos direitos e valores da Constituição da República Portuguesa, a inaugurar na quinta-feira, na Assembleia da República, para assinalar os 50 anos da Lei Fundamental.

"A Palavra é o Lugar: A Constituição da(s) Comunidade(s)" dá título a esta mostra que ficará patente em Lisboa até 30 de novembro, ocupando os espaços exteriores da assembleia e da Casa do Parlamento -- Centro Interpretativo, com obras de artistas e escritores portugueses e estrangeiros em torno das palavras gravadas na Constituição Portuguesa, anunciou a organização em comunicado.

Com curadoria de Filipa Oliveira, Francisca Listopad e Paulo Pires do Vale, a exposição parte do texto fundador da democracia portuguesa para explorar a forma como a palavra participa na construção da vida coletiva, através de obras de arte contemporânea que dialogam com excertos da Lei Fundamental e propõem novas leituras sobre princípios como a igualdade, a liberdade, a habitação, a criação cultural, a participação democrática e o direito de resistência.

No mesmo percurso expositivo, palavras retiradas da Constituição irão ganhar presença física, acompanhadas por textos inéditos escritos para esta ocasião por autores como Lídia Jorge, David Erlich, Alice Neto de Sousa, António Brito Guterres, Sofia Pinto Basto, Francisco Mota SJ e Maria Inácia Rezola, comissária executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 50 Anos de 25 de Abril, que co-organiza a mostra com a Assembleia da República. Estes textos propõem diferentes leituras contemporâneas dos princípios constitucionais.

Segundo a organização, a iniciativa pretende afirmar a Constituição como um património comum, cuja vitalidade depende da apropriação quotidiana dos direitos, liberdades e responsabilidades que consagra, sublinha.

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Distribuída pelo jardim e pelos espaços exteriores da Assembleia da República e pela Casa do Parlamento -- Centro Interpretativo, a exposição reúne ainda obras de Emília Nadal, Dora García, Agnès Thurnauer, João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira, Ana Hatherly, Maria José Oliveira, Binelde Hyrcan, Sara & André e Nuno Nunes-Ferreira, entre outros artistas.

Integrado igualmente no projeto está "Four Flags Lisboa", concebido por Luiza Teixeira de Freitas, que reunirá bandeiras criadas por mais de três dezenas de artistas ao longo do período da mostra.

A programação inclui também cinco residências artísticas participativas promovidas pela Oficina Arara em diferentes localidades do país.

Através de oficinas dirigidas a públicos de várias idades, a iniciativa visa aproximar a Constituição das comunidades e promover a participação cívica através da criação artística, indica o comunicado.

Organizada pela Assembleia da República e pela Comissão Comemorativa 50 Anos 25 de Abril, "A Palavra é o Lugar: A Constituição da(s) Comunidade(s)" poderá ser visitada gratuitamente a partir de quinta-feira, até 30 de novembro.