Uma série para ver esta semana: 'Lucky'

Thriller de ação protagonizado por Anya Taylor-Joy, baseado no romance de Marissa Stapley, é a nova aposta da AppleTv+.

Chama-se Lucky, estreou recentemente e acompanha uma vigarista que vê a vida sair-lhe do controlo depois de um assalto milionário correr mal. Perseguida pelo FBI e por um perigoso chefe do crime, a protagonista tenta encontrar uma saída enquanto é obrigada a confrontar o passado que a trouxe até ali. A série adapta o romance homónimo de Marissa Stapley, escolhido para o clube de leitura da atriz Reese Witherspoon.

No centro da história está Anya Taylor-Joy, que interpreta Lucky, uma personagem habituada a viver entre identidades falsas, fugas e decisões de risco. O elenco conta ainda com Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor, Clifton Collins Jr. e William Fichtner, num universo marcado por crime, perseguição e tensão constante.

Criada por Jonathan Tropper, Lucky combina thriller criminal, drama familiar e história de sobrevivência. A série parte de uma narrativa de fuga, mas olha também para temas como culpa, confiança, reinvenção e o peso das escolhas antigas. Com sete episódios, disponíveis semanalmente às quartas-feiras, aposta num ritmo rápido e numa protagonista que vive entre o charme, o perigo e a necessidade urgente de escapar.