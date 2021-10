A temporada dos festivais de cinema começou

O cinema está vivo e de boa saúde. Fazemos-lhe um roteiro, de norte a sul do País, com alguns dos principais destaques do circuito cinematográfico: Festa do Cinema Francês e Italiano, DocLisboa e LEFFEST.

A programação cultural das mais variadas áreas está ao rubro por todo o País. O cinema, que atravessou um mau bocado devido à pandemia, parece estar a recuperar e a trazer o público de novo para as salas. O que é facto é que os festivais de cinema presenciais voltaram e, por isso, olhamos para o calendário e marcamos na agenda as datas a que tem de prestar atenção nos próximos meses. De outubro até ao fim de novembro, além das antestreias e dos convidados de peso que nos irão visitar, há muito cinema para ver, mas também conversas, certames e simpósios para assistir. Uma mostra dedicada ao cinema francês e italiano que atravessa o País; dois festivais dedicados ao documentarismo nos mais variados formatos, em Lisboa e no Porto; uma edição dedicada à cultura Rom; um evento que celebra o melhor da animação ou uma celebração das mulheres nesta indústria. São estas as nossas propostas para se voltar a reclinar nos assentos das salas e ficar a par do melhor que é feito no mundo da sétima arte : oito festivais de cinema, de norte a sul de Portugal que nos levam numa viagem entre a realidade e a ficção, promovendo o debate de ideias.