Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. O Pecado de João Agonia, obra de João Santareno que encaixa num conjunto de peças que problematizam aspetos de natureza sexual como a repressão dos homossexuais, e questões de natureza religiosa, sobe ao palco do Teatro Carlos Alberto (TeCA), no Porto. Este incitamento a uma espécie de "desobediência dos dogmas", trazido por Santareno, um dos maiores dramaturgos portugueses do século XX, faz parte de uma operação de resgate das palavras do pseudónimo literário de António Martinho do Rosário, iniciada com a produção de A Promessa, em 2017. A peça tem encenação de João Cardoso numa coprodução ASSéDIO e Teatro Nacional São João e vai estar em cena de 11 a 21 de novembro, com sessões às 19h. (€10).