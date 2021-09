Leffest 2021: quando a história de uma minoria étnica se cruza com o cinema

"Penso que será um dos principais festivais se tudo acontecer como está previsto." Quem o disse foi Paulo Branco, durante a apresentação do programa da 15.ª edição do Lisbon & Sintra Film Festival (Leffest), que se realizará entre 10 e 21 de Novembro. A verdade é que há que contar com as imprevisibilidades provocadas pelo contexto pandémico, mas algumas presenças de peso estão já encaminhadas para se tornarem realidade — como é o caso da do Nobel da Literatura (2003) J.M. Coetzee, que integra o júri. Em 2021, contudo, as atenções do festival de cinema debruçam-se sobre a cultura cigana, numa altura em que é "extremamente importante fazer toda uma análise do que é verdadeiramente a cultura ‘rom’ e de tudo o que nos tem dado", afirmou o diretor e produtor do festival, esta quarta-feira, no Palácio Nacional de Queluz.