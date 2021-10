Festa do Cinema Francês: filmes de mulheres, sobre mulheres

Lisboa, Porto, Almada, Coimbra, Oeiras, Braga, Évora, Viseu e Faro. São estas as nove cidades por onde a Festa do Cinema Francês – que arranca esta quarta-feira, 7 de outubro, e que termina no final do mês –, irá passar, dando a conhecer ao público português uma seleção de algumas das melhores produções cinematográficas francófonas da atualidade.