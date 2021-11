Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. A entrada no fim de semana vai ser feita com direito a banda sonora em Lisboa. De regresso está o Super Bock em Stock, festival que invade o eixo Rossio e Avenida da Liberdade, com espectáculos agendados para salas como o Cinema S. Jorge, a Casa do Alentejo, o Capitólio, o Tivoli BBVA ou o Coliseu dos Recreios. Nas confirmações há muito por onde escolher, de Moullinex e Anna Prior a Benny Sings, de Sam The Kid e Mundo Segundo a Django Django, passando por The Legendary Tigerman ou Lon3r Johny. Os bilhetes têm o custo de €50 (passe de dois dias) e é necessária apresentação de certificado digital Covid válido ou teste negativo para o SARS-CoV-2, acompanhado de documento de identificação. Os concertos têm início às 19 em ambos os dias.