A Festa do Cinema Italiano é das mulheres

De 2 a 26 de novembro, o festival percorre 11 cidades. Três Andares, de Nanni Moretti abre o certame e As Irmãs Macaluso encerra a 14.º edição da Festa do Cinema Italiano. Letizia Battaglia, aclamada fotógrafa, Alessandro Rossellini, neto do mestre Roberto Rossellini ou Beniamino Barrese são alguns dos convidados especiais.