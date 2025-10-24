6 planos para o fim de semana: menus em 76 restaurantes de Lisboa e um festival 'bio' numa aldeia

Em Lisboa, 76 restaurantes (como o Bistro 100 Maneiras e o Ryoshi) ficam com menus a €25 e €35. Em Idanha-a-Nova, dez chefs fazem de uma aldeia "um grande restaurante ao ar livre". E há teatro, concertos e exposições para ver.

O restaurante Bougain Avenida é um dos espaços que se associou à Lisbon Insiders Restaurant Week, que começa esta sexta-feira e decorre até 2 de novembro

O restaurante Bougain Avenida é um dos espaços que se associou à Lisbon Insiders Restaurant Week, que começa esta sexta-feira e decorre até 2 de novembro D. R.

1. A partir desta sexta-feira, os foodies e apreciadores lisboetas de gastronomia têm uma boa nova: a primeira edição da Lisbon Insiders Restaurant Week decorre entre esta sexta-feira, 24 de outubro e o dia 2 de novembro, e propõe experiências gastronómicas e menus exclusivos em 76 restaurantes da cidade.

Estes 76 restaurantes - espaços como o Bistro 100 Maneiras, o Bougain Avenida, o Faz Frio, o Gunpowder, o Pills Grill Eatery, o Ryoshi, o Vila Bica, o Bistrô BichoMau, o Garrincha, o Província, a Taberna Albricoque e o Teimar (a lista completa, com os menus específicos de cada espaço, pode ser consultada aqui) - terão então menus especiais entre os €25 e os €35, disponíveis tanto ao almoço como ao jantar, ao longo de dez dias. Para fazer a reserva, seja online seja por telefone, é necessário especificar que a reserva está associada à Lisbon Insiders Restaurant Week.

2. Este sábado, dia 25, Penha Garcia, povoação de Idanha-a-Nova, recebe mais uma edição do Arrebita Idanha Bio. Entre “muralhas, ruínas e vielas”, 10 chefs provenientes de diferentes regiões do País vão fazer da aldeia “um grande restaurante ao ar livre”, que combina “tradição, criatividade e produto local”.

O evento decorre entre as 12h e 21h e tem como intuito celebrar “o território e a gastronomia” do País. Cada um dos chefs presentes vai apresentar um prato “inspirado nos produtores e produtos da região”. Mamau Hortsh, que chefia o restaurante Águas de Bacalhau (Braga), João Correia, do Altis Avenida (Lisboa), Rui Filipe, do Palatial (Braga), João Simões, do Casta 85 (Alenquer), Filipe Bilro, do Larau (Estremoz), Ljubomir Stanisic, do 100 maneiras (Lisboa), Leandro Fuego e Daniel Costa, do Nómada (Lisboa), Vítor Adão, do Plano (Lisboa) e Hugo Brito, chef que se destacou no já encerrado Boi Cavalo (Lisboa), lideram as operações. A entrada é livre e cada prato custa €7,50.

3. Em Águeda, uma sugestão teatral: a companhia lisboeta Artistas Unidos leva até esta cidade do distrito de Aveiro a sua encenação e adaptação da peça Vento Forte, do vencedor do Nobel da Literatura Jon Fosse. António Simão encena e Andreia Bento, Nuno Gonçalo Rodrigues e o próprio António Simão interpretam esta história sobre um homem e a sua “tentativa de regresso à vida, mas também ao mundo do teatro”. Para ver esta sexta-feira à noite (21h30), dia 24, no Centro de Artes de Águeda. Bilhetes: €5 a €7.

4. Em Lisboa, a editora discográfica, distribuidora musical e promotora de concertos Cuca Monga leva a sua festa Casa Andante até à Musa de Marvila. No sábado, a partir das 21h, a cantora e escritora de canções Beatriz Pessoa apresenta-se em formato concerto, a que se seguirá um DJ set a cargo da dupla Inês Monstro e João Borsch. A entrada é livre.

Leia Também Beatriz Pessoa faz de cada canção um Carnaval

5. Também em Lisboa, mas no bairro de Alvalade, a padaria Isco recebe, esta sexta-feira e este sábado, entre as 18h e as 23h, um evento pop-up. O projeto portuense Déguste, idealizado e liderado pelo chef e sommelier francês Pierre Azibert, vai transformar o Isco “numa sandwicherie” com “sanduíches artesanais, molhos caseiros e sabores inspirados nas cidades onde já viveu: Nova Iorque, Marselha, Beirute e Porto”. Promete-se “sabores ousados, vinho e cerveja a condizer”.

6. Ainda na capital, a galeria e livraria Ochre Space, especializada em fotografia contemporânea e video art, inaugurou esta quinta-feira, 23 de outubro, a exposição Lu Nan: Obra Maior, que inclui 63 fotografias analógicas de um dos mais aclamados fotógrafos chineses contemporâneos, Lu Nan.

A mostra retrata o trabalho de Lu Nan em prisões de Myanmar (ou Birmânia) e imagens de "indivíduos cujas vidas se desenrolam tendo como pano de fundo o abuso de narcóticos, como o ópio e a heroína". Patente até 29 de novembro, a exposição pode ser visitada já este fim de semana (6.ª feira e sábado, entre as 15h e 18h30) e também às quartas e quintas - e inclui um vídeo de Lu Nan que integrou o seu projeto Trilogy, já apresentado parcialmente em Portugal, em 2018 no Museu Coleção Berardo.