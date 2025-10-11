Sábado – Pense por si

Fismuler. Entre corvina e tártaros de carabineiro, este é o iberismo que importa

Cozinha com técnica mas sem exagero. Assim se descreve a vida do Fismuler nas palavras de Nuno Dinis, o chef que encabeça o primeiro espaço do grupo La Ancha em Portugal.

Tiago Neto 11 de outubro de 2025 às 10:00
O restaurante, chefiado por Nuno Dinis, abriu portas em agosto deste ano
O restaurante, chefiado por Nuno Dinis, abriu portas em agosto deste ano

Se tivéssemos de justificar a ligação entre Espanha e Portugal, poderíamos falar das gentes, das praias, da proximidade geográfica e linguística, mas os países ibéricos partilham mais do que a fronteira, partilham mesa. A mesma reverência pelo produto, a mesma paciência com o tempo da cozinha, a mesma capacidade de transformar a simplicidade num almoço ou jantar para um grupo de dez. Traduzi-la e apurá-la pode não ser fácil, mas foi a intenção do grupo espanhol La Ancha quando decidiu cruzar a fronteira e conquistar Lisboa com a abertura do primeiro Fismuler fora de Espanha.

