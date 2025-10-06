Pastel de nata da Aloma volta a ser considerado o melhor de Lisboa

O pastel de nata continua a ser uma das especialidades da doçaria portuguesa mais cobiçadas no País, não apenas por quem vive em Lisboa, berço da sua existência, mas por todo o território nacional. Mas qual é o melhor? Criado em 2009, o concurso O Melhor Pastel de Nata - organizado por Virgílio Gomes e pela produtora Edições do Gosto - procura responder a essa questão e este ano voltou a distinguir a Pastelaria Aloma (Lisboa), que em 2024 já tinha conquistado o primeiro lugar e soma agora cinco distinções no concurso.
Em segundo e terceiro lugar ficaram O Pãozinho das Marias, na Ericeira, e a Confeitaria Glória, na Amadora. No concurso, podem participar estabelecimentos de fábrico próprio que tenham local de venda na Área Metropolitana de Lisboa. "É quinta vez que ganhamos, é um orgulho. O segredo? É fazer o bem, várias vezes e com produtos de qualidade”, refere João Castanheira, proprietário da pastelaria, citado em comunicado.
A grande final aconteceu esta segunda-feira, 6 de outubro, durante o Congresso de Cozinha, em Oeiras. No total, marcaram presença 12 estabelecimentos finalistas: Café Ponte da Várzea (Sintra), Casa do Padeiro (Queluz), Confeitaria da Glória (Amadora), Diamantino e Alberto (Lisboa), O Pãozinho das Marias (Ericeira), Padaria da Né (Damaia), Panicoelho,
Panificação e Cafetaria (Rio de Mouro), Pastelaria Aloma (Lisboa), Pastelaria
Batalha (Lisboa), Pastelaria Patyanne (Castanheira do Ribatejo), Pastelaria Santo
António Castelo (Lisboa) e Pastelaria Taigui (Lisboa).
Nesta edição, o júri foi composto por Virgílio Gomes, Davide Cunha, Beatriz Matias, Isabel Zibaia Rafael, Paulo Amado, Lara Figueiredo e Joana Barrios. Durante a prova, são pontuadas características como o "aspeto, toque da massa, sabor e consistência da massa, recheio e sabor global”.