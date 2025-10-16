Quack Shack: hambúrguer de pato com assinatura Michelin

De portas recém-abertas no bairro de Alvalade, em Lisboa, o Quack Shack, uma hamburgueria dedicada à carne de pato, é o novo projeto do chef Rodrigo Castelo. Falámos com ele.

Depois de conquistar uma Estrela Michelin com o restaurante Ó Balcão em Santarém, é agora para um pequeno espaço no bairro de Alvalade, em Lisboa, que o chef Rodrigo Castelo transfere o rigor da alta cozinha, aplicado uma hamburgueria artesanal a que chamou Quack Shack. "Quisemos criar algo que se destacasse das hamburguerias habituais de Lisboa”, revela o chef à Must, sobre este que é o primeiro espaço dedicado a hambúrgueres 100% de carne de pato.

Em parceria com os empresários — e amigos de longa data — João Seabra e Nuno Pimenta, Rodrigo Castelo assina o menu apostando numa ideia inovadora, que combina sabor, autenticidade, técnica e irreverência, e que pretende mudar a forma como olhamos para a carne de pato, emblemática no Ribatejo, zona de onde é natural. O menu foi pensado ao detalhe, com meses de experimentação, seguindo a filosofia que sempre o guiou, assente no respeito pelo produto e pela sustentabilidade. As matérias-primas são nacionais e de produtores locais, e o pato, “uma carne muito nutritiva” que “não precisa de aditivos ou conservantes”, é aproveitado por inteiro, num compromisso com o aproveitamento integral do animal e a redução do desperdício alimentar, garante o chef.

Nas entradas estão os Quackette (€1,90), croquetes de pato produzidos a partir das aparas da carne. O Quack Signature (€12,90 ou €15,90, em menu) apresenta-se como a escolha clássica para prato principal: pão bun’n’roll crocante, pickles de laranja e pepino, alho francês laminado, cebola confitada e queijo americano com a carne de pato. Uma combinação estrategicamente pensada para facilitar a aceitação do público, como explica Rodrigo Castelo: “Quisemos produzir um hambúrguer que fosse ao mesmo tempo ousado e consensual.”

Para os que preferem simplicidade, sem abdicar da intensidade, o Quack Burger (€9,90 ou €12,90, em menu) será a escolha indicada: pão brioche tostado, hambúrguer artesanal de pato, queijo americano e cebola confitada. Na carta de bebidas, as cervejas artesanais vêm da Musa. A única sobremesa é um doce tradicional de Santarém, os mini-pampilhos.



Quack Shack, projeto de Rodrigo Castelo em Lisboa, aposta em hambúrgueres de pato

Foi do fine dining à street food. Porque quis abrir um projeto destes? O que o motivou a transportar a sua experiência Michelin para um conceito bem mais descontraído como uma hamburgueria?

O Quack Shack nasceu de um desafio que os meus sócios, Nuno Pimenta e João Seabra, me lançaram, e, pessoalmente, como aprecio muito a carne de pato, também gostei imediatamente da ideia. No início, cada um de nós tinha uma visão diferente sobre o conceito, mas depressa nos alinhámos: queríamos algo original, cheio de sabor e que valorizasse a qualidade do pato. Desde o primeiro momento, o objetivo foi criar um hambúrguer único em Portugal, pensado para agradar ao paladar dos portugueses.

Ter um restaurante com estrela Michelin deve ser uma tarefa intensa e exigente. Como equilibra o rigor e sofisticação da alta cozinha com a necessidade de criar um produto rápido, acessível e mais popular? E como encontrou espaço e energia para se dedicar também a este novo conceito?

Acredito que a gastronomia tem várias formas de chegar às pessoas. No Ó Balcão trabalhamos a alta cozinha, com todo o rigor e sofisticação que isso implica, mas no Quack Shack a ideia é democratizar um produto que me é muito próximo, o pato, e apresentá-lo de uma forma mais descontraída e disruptiva.

O equilíbrio surge naturalmente, porque vejo estes projetos como complementares: ambos têm a mesma raiz, o respeito pelo produto e pela autenticidade dos sabores, porém traduzidos em linguagens distintas. Tenho ainda a sorte de contar com dois sócios com quem divido responsabilidades e que garantem que tudo funciona da melhor forma. Além disso, formei uma equipa em que confio plenamente, capacitada para lidar com os desafios do dia a dia e preparada para levar o Quack Shack para a frente.



Chef Rodrigo Castelo confeciona hambúrguer de pato no Quack Shack, em Lisboa

O ingrediente chave e o grande ponto de diferenciação deste projeto é o pato. Porquê pato? Onde se inspirou? E o que é que o motivou?

Primeiro, os meus sócios surgiram com a proposta e eu interessei-me logo por ser uma carne de que gosto bastante e que me fascina: tem textura, gordura “boa”, é nutritiva e, quando bem trabalhada, dá hambúrgueres muito saborosos. Depois, o pato encaixa com o que sempre me interessou na cozinha, fugir do óbvio e valorizar produtos menos usados noutros contextos, mas que merecem destaque.

O que é que este tipo de carne lhe permite fazer que outro ingrediente num hambúrguer não conseguiria?

Juntamente com os meus sócios, quisemos criar algo que se destacasse das hamburguerias habituais em Lisboa. Como já referi, o pato é uma carne muito nutritiva e não precisa de aditivos ou conservantes para ligar todos os elementos. Contudo, um dos maiores desafios é conseguir que a carne se mantenha suculenta, cumprindo, ao mesmo tempo, as normas de segurança alimentar, já que se trata de uma ave. Para isso, incorporamos parte da própria gordura do pato na mistura, o que dá ao hambúrguer uma textura e um sabor únicos, bem diferentes do que se encontra nos hambúrgueres de vaca mais comuns.