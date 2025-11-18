Sábado – Pense por si

Rumo ao futuro elétrico num Polestar

Fomos de Lisboa ao Porto num Polestar 4 para conhecer o novíssimo Polestar 5 e descobrir que outras novidades trouxe a edição de 2025 do Salão Automóvel Híbridos e Elétricos.

Rumo ao futuro elétrico num Polestar
Markus Almeida 18 de novembro de 2025 às 23:00
O Polestar 4 foi lançado em 2024 e está agora disponível a partir de €59.900
O Polestar 4 foi lançado em 2024 e está agora disponível a partir de €59.900

Tivemos a oportunidade de conduzir por uns dias um dos SUV coupé mais interessantes do mercado elétrico português. Falamos do Polestar 4 na versão Long Range Dual Motor, equipado com uma bateria de 100 kWh e uma potência combinada de 544 cavalos, capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Uma máquina impressionante que nos serviu para fazer os pouco mais de 300 quilómetros que separam Lisboa da Alfândega do Porto, onde decorreu a 9.ª edição do Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, e onde, pela primeira vez em Portugal, foi apresentado o novíssimo Polestar 5.

